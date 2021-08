Cobra Kai Staffel 4-Startmonat enthüllt: Vor Ende des Jahres explodiert euer Netflix-Kalender

Ein neuer Cobra Kai-Teaser enthüllt den Startmonat für Staffel 4. Damit ist klar: Kurz vor Jahresende brennt Netflix ein absolutes Serien-Feuerwerk der Extraklasse ab.

Netflix-Fans sollten sich ein paar Monate Zeit zum Durchatmen nehmen. Wie nun nämlich klar ist, werden sie sich den kompletten Dezember zum Dauerbingen freihalten müssen. Ein neuer Teaser zu Cobra Kai Staffel 4 hat jetzt das Startdatum der neuen Karate-Abenteuer enthüllt. Damit gesellt sich die Serie zu einer reichhaltigen Auswahl an Netflix-Nachschub zum Ende des Jahres.

Schaut euch hier den neuen Teaser zu Cobra Kai Staffel 4 auf Netflix an:

Cobra Kai - S04 All Valley Karate Tournament Teaser (English) HD

Netflix zerschmettert Weihnachten mit Cobra Kai, The Witcher und Haus des Geldes

Der neue Teaser nimmt den großen Schlagabtausch vorweg, den Cobra Kai-Fans von der 4. Staffel erwarten: Die Schüler der Ex-Erzfeinde Johny (William Zabka) und Daniel (Ralph Macchio) treten dort in einem großen Tournament gegen die Jünger des berüchtigten John Kreese (Martin Kove) an, der das Cobra Kai-Dojo übernommen und sich mit Terry Silver (Thomas Ian Griffith) gleich das größte Arschloch der Karate Kid-Film an die Seite gezogen hat.

Fieser Schurke: Cobra Kai Staffel 4 holt in erstem Teaser großen Bösewicht zurück

Wie aus dem neuen Teaser außerdem ersichtlich wird, kommt die 4. Staffel Cobra Kai im Dezember zu Netflix. Damit stellt sich die Frage, wie viele Netflix-Abonnenten dieses Jahr wohl Freunde und Familie für die erstklassigen Serien versetzen werden, die der Streamingdienst ihnen im letzten Monat des Jahres um die Ohren ballert.

Denn zum Jahresende kommen nicht nur Cobra Kai-Fans auf ihre Kosten, auch die zweite Staffel des Fantasy-Spektakels The Witcher mit Henry Cavill sowie das Finale von Haus des Geldes (Staffel 5, Teil 2) werden in diesem Zeitraum starten - und zwar am 17. bzw. am 3. Dezember.

Fans können sich also schonmal rüsten - und ihre Familien auch. Für die Adventszeit und Weihnachten liegt nämlich einiges unterm Tannenbaum. Außer Netflix-Abonnenten. Die sitzen vor ihren Bildschirmen und sind mit Handkantenschlägen, Hexerei und Banküberfällen beschäftigt.

Freut ihr euch auf die neuen Staffeln zu Cobrai Kai, The Witcher und Haus des Geldes?