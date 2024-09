Colin Farrell trug als Batman-Fiesling einen Pinguin-Pimmel – und eine Tatsache macht dieses Detail doppelt so lustig

In der DC-Serie rund um den Batman-Bösewicht Pinguin hat Colin Farrell penibel auf eine korrekte Anatomie geachtet – und dafür eine Penisprothese getragen. Zu sehen ist sie aber womöglich nie.

Wenn die neue Batman-Serie über Bösewicht Pinguin bald anläuft, wird Colin Farrell seinen Charakter aus dem Robert Pattinson-Blockbuster mit vollem Körpereinsatz darstellen. Wie er in einem aktuellen Interview verriet, machte sich der Schauspieler beim Erscheinungsbild des Antagonisten auch viele Gedanken über dessen Intimbereich.

Farrell ging schließlich keine Kompromisse ein und trug einen Fake-Penis, um die Titelfigur in The Penguin so angemessen wie möglich zu spielen.

Colin Farrell trug als Pinguin einen Fake-Penis, der bisher nicht zu sehen ist

Zuletzt beschwerte sich der Star öffentlich schon über das Kostüm und das starke Make-up, das er für die Batman-Rolle so lange am Set der DC-Serie tragen musste. Wie groß die Last eines zusätzlichen Pinguin-Pimmels für ihn darstellte, lässt sich nur mutmaßen. Im CinemaBlend-Gespräch verriet Farrell nämlich, dass es ohne diesen nicht ging:

Er war da, Mann, er war da. Ich war völlig anatomisch korrekt.

Hier könnt ihr den Interview-Clip dazu schauen:

Laut Comic Book müssen DC-Fans aber mindestens bis zu einer möglichen 2. Staffel warten, um den entblößten Schambereich des Batman-Bösewichts zu sehen. In Staffel 1 soll es keine Nacktszenen mit Farrells Hauptfigur geben.

Männliche Pinguine haben übrigens keinen Penis, was bedeutet, dass Farrell sein sichtbares Geschlechtsteil überdecken ließ. Die Penisprothese für The Penguin ist also mehr ein Verschleierungsmanöver.

Wann startet The Penguin mit Colin Farrell in Deutschland?

Die 1. Staffel von The Penguin startet in Deutschland am 20. September 2024 bei Sky und dem dazugehörenden Streaming-Dienst WOW. Jede Woche erscheint dort eine der insgesamt acht Folgen der Season.



Podcast für DC-Fans: Lohnt sich die The Batman-Fortsetzung The Penguin?

Die The Batman-Fortsetzung The Penguin zeichnet ein düsteres Bild von Gotham ganz ohne Bruce Wayne. Im Podcast-Check verraten wird euch, ob sich der düstere und brutale Gangster-Thriller mit DC-Schurken lohnt.

Die Spin-off-Serie The Penguin führt nach The Batman erneut in den Großstadtmoloch von Gotham – und von Batman fehlt diesmal jede Spur. Stattdessen folgen wir Colin Farrell als unberechenbarer Bösewicht Oz Cobb in eine brutale Gangster-Geschichte, die sich wie ein Mix aus Die Sopranos, The Wire und Netflix’ früheren Marvel-Serien anfühlt.