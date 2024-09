In 2 Tagen startet die brutale The Batman-Serie: Sie ist düsterer als der Film mit Robert Pattinson, aber lohnt sie sich auch?

Die The Batman-Fortsetzung The Penguin zeichnet ein düsteres Bild von Gotham ganz ohne Bruce Wayne. Wir verraten euch im Podcast-Check, ob sich die neue DC-Serie lohnt.

Der DC-Film The Batman schickte Bruce Wayne als jungen Vigilanten und Super-Detektiv in den Kampf gegen korrupte Gangster und psychotische Serienkiller im Großstadtmoloch von Gotham City. Zweieinhalb Jahre später startet jetzt mit The Penguin eine Spin-off-Fortsetzung in Serienform – leider ohne Robert Pattinson. Doch der Qualität tut das keinen Abbruch.

Am 20. September 2024 feiern die ersten zwei von insgesamt acht Folgen der heiß erwarteten DC-Serie ihre Premiere bei Sky. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber nehmen wir The Penguin genauer unter die Lupe und verraten euch, warum kein Fan diesen düsteren und brutalen Gangster-Thriller mit Comic-Schurken verpassen sollte.



Lohnt sich die neue DC-Serie The Penguin? Findet es im Podcast heraus

Auch wenn The Penguin keine Berührungspunkte mit Batmans Geschichte hat, knüpft das neue Kapitel der "The Batman Epic Crime Saga" direkt an die Ereignisse des DC-Blockbusters an. Eine Woche nach den Bombenangriffen des Riddlers ist Gotham im Krisenmodus: Teile der Metropole sind überschwemmt, der Bürgermeister ist tot und der Mord an Gangsterboss Carmine Falcone hat ein gewaltiges Machtvakuum in der kriminellen Unterwelt erschaffen.

Clubbesitzer, Drogenhändler und Mafia-Capo Oz Cobb (Colin Farrell) sieht nun seine Chance gekommen. Er will die verbleibenden Falcones stürzen und selbst die Macht über das Gangster-Imperium Gothams an sich reißen. Doch mit Mafia-Tochter Sofia Falcone (Cristin Milioti), die von der Presse als skrupellose Serienkillern abgestempelt wird, bringt sich eine ernstzunehmende und unberechenbare Gegnerin in Stellung.

Wie schon The Batman setzt auch The Penguin auf eine raue und realistische Interpretation bekannter Comic-Charaktere und stellt den ikonischen Superschurken Oswald Cobb (nicht Cobblepot) ins Zentrum einer brutalen Gangster-Geschichte, die sich wie ein Mix aus HBO-Klassikern wie Die Sopranos und The Wire sowie den ehemaligen Marvel-Serien von Netflix anfühlt.

Serienschöpferin Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) gelingt dabei ein genialer Kniff: Hauptfigur Oz ist unerwartet sympathisch, lässt euch bei seinen Intrigenspielen mitfiebern und irgendwann kommt der Punkt, an dem ihr euch dafür mächtig schämen werdet. Ob The Penguin tatsächlich das große Serien-Highlight ist, das die ersten Kritiken versprechen? Das ergründen wir im Podcast. Viel Spaß beim Zuhören!

