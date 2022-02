Cool gemeinte Sherlock-Szene mit Benedict Cumberbatch ist heute unfreiwillig komisch

Vor kurzem ging auf Twitter eine Sherlock-Szene viral, die Fans der Serie mit Benedict Cumberbatch vielleicht schon verdrängt hatten. Was früher cool sein sollte, wirkt heute nur noch lächerlich.

Wenn es um die besten Serien der Moviepilot-Community geht, spielt Sherlock ganz oben mit. Hinter der Spitzenreiter-Top 3 aus Breaking Bad, Game of Thrones und True Detective ist die Serie mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman durch eine durchschnittliche Punktebewertung von 8,84 auf Platz 4.

Doch selbst die besten Serien sind nicht automatisch vor dem Zahn der Zeit sicher. Erst vor einigen Tagen machte ein Tweet die Runde, der nochmal an eine Szene aus der 2. Staffel Sherlock erinnert – die heute nur noch lächerlich und unfreiwillig komisch ist.

Benedict Cumberbatch im Sherlock-Gedächtnispalast wirkt ganz schön bizarr

Der Tweet zeigt eine Szene aus der 2. Folge von Staffel 2 mit dem Titel Die Hunde von Baskerville. Im Mordfall rund um einen Toten, der vor 20 Jahren von einem Hund zerfleischt worden sein soll, begibt sich Sherlock auf Spurensuche in seinen sogenannten Gedächtnispalast. Hier soll sein fotografisches Gedächtnis visuell abgebildet werden, mit dem er aus Erinnerungen konkrete Hinweise zusammensetzen kann. Am besten schaut ihr euch die Szene aber einfach selbst mal wieder an:

Was im Tweet ironisch als eine der erstaunlichsten Szenen in der Fernsehgeschichte angepriesen wird, geht heutzutage fast nur noch als unfreiwillig komisches Schnittmassaker durch. Es fängt schon bei den eingeblendeten Schriftarten und Effekten an, die rund 10 Jahre später aussehen wie aus einer schnell für die Schule zusammengeklatschten PowerPoint-Präsentation.

Am schlimmsten sind aber die konzentrierten "Bewegungen" von Cumberbatchs Sherlock. Der wirkt hier so, als würde er einen schlimmen epileptischen Anfall durchleiden. Spätestens wenn ihn die entscheidenden Begriffe gegen Ende wie Blitzschläge durchzucken, ist die damals bestimmt cool gemeinte Szene heute nur noch der Beweis dafür, wie schlecht selbst gefeierte Serien wie Sherlock mit der Zeit altern können.

