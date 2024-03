Criminal Minds-Fans bekommen heute im TV neuen Krimi-Ersatz: Mord-Experte liest Verbrechen an Körpersprache ab

Bei Sat.1 gibt es weiterhin keine neuen Criminal Minds-Folgen zur gewohnten Sendezeit. Dafür könnt ihr ab heute eine alternative Crime-Serie schauen, die optimalen Ersatz verspricht.

Nach dem Finale der ersten Staffel Criminal Minds: Evolution, die auch als 16. Staffel von Criminal Minds gilt, müssen Fans geduldig auf neue Folgen im TV warten. Sat.1 hat zuletzt Abhilfe mit dem Krimi-Ersatz Three Pines geschafft. Ab heute strahlt der Sender eine weitere Criminal Minds-Alternative aus, auf die Fans der Hauptserie einen Blick werfen sollten.

Statt Criminal Minds im TV: Darum geht es in The Irrational

Auf dem gewohnten Sendeplatz des Crime-Hits läuft ab heute die 1. Staffel des Krimi-Thrillers The Irrational. Darin spielt Jesse L. Martin die Hauptrolle des renommierten Verhaltensforschers Professor Alec Baker. Durch seine Kenntnisse, mit denen er Mordverdächtige anhand ihrer Körpersprache überführen kann, wird er regelmäßig von der Polizei bei Ermittlungen zur Hilfe geholt.

In der ersten von elf Folgen, die heute bei Sat.1 läuft, muss Alec Baker den rätselhaften Mord an einer Mode-Influencerin aufklären. Dabei findet er in der neuen Tatverdächtigen seine bisherige Meisterin, die sich von ihm einfach nicht lesen lässt.

Wann läuft The Irrational im TV?

Sat.1 strahlt die neue Crime-Serie ab dem 12. März 2024 um 20:15 Uhr aus. Jeden Dienstag läuft dann eine weitere Folge der 1. Staffel. Wem die Serie gefällt, darf sich freuen. Der US-Sender NBC hat den Krimi-Thriller laut dem Hollywood Reporter im November 2023 bereits um eine 2. Staffel verlängert.

