Da kann nicht mal Netflix mithalten: The Rookie Staffel 5 ab heute schon im Free-TV (die Sendezeiten auf einen Blick)

Noch vor der Netflix-Premiere starten heute die Folgen der 5. Staffel von The Rookie in Deutschland im Free-TV. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos zur Ausstrahlung der Nathan Fillion-Serie.

Die beliebte Polizeiserie The Rookie klopft mit ihrer 5. Staffel an die Pforten der hiesigen Free-TV-Landschaft. Endlich können wir die Folgen mit Nathan Fillion bei einem frei zugänglichen Sender schauen. Und das Beste ist: Da sie bei ZDFneo laufen, gibt es keine Werbeunterbrechung. Hier findet ihr alle Infos zur TV-Ausstrahlung.

The Rookie Staffel 5 erstmals im Free-TV: Die Sendetermine bei ZDFneo in der Übersicht

Die 1. Folge der 5. Staffel von The Rookie feiert heute Abend um 20:15 Uhr ihre Free-TV-Premiere bei ZDFneo. Im Anschluss gibt es direkt das zweite Kapitel, in dem Fillion einmal mehr die Rolle des Cops John Nolan aufnimmt. Ursprünglich hatte dieser als Bauunternehmer angefangen. Jetzt arbeitet er bei der Polizei in Los Angeles.

ZDFneo strahlt die 5. Staffel von The Rookie wöchentlich mit jeweils zwei Episoden aus. Die bisher bekannten Sendetermine gestalten sich wie folgt:

Staffel 5, Folge 1 kommt am 11. April 2024

kommt am 11. April 2024 Staffel 5, Folge 2 kommt am 11. April 2024

kommt am 11. April 2024 Staffel 5, Folge 3 kommt am 18. April 2024

kommt am 18. April 2024 Staffel 5, Folge 4 kommt am 18. April 2024

kommt am 18. April 2024 Staffel 5, Folge 5 kommt am 25. April 2024

kommt am 25. April 2024 Staffel 5, Folge 6 kommt am 25. April 2024

kommt am 25. April 2024 Staffel 5, Folge 7 kommt am 2. Mai 2024

kommt am 2. Mai 2024 Staffel 5, Folge 8 kommt am 2. Mai 2024

kommt am 2. Mai 2024 Staffel 5, Folge 9 kommt am 16. Mai 2024

kommt am 16. Mai 2024 Staffel 5, Folge 10 kommt am 16. Mai 2024

kommt am 16. Mai 2024 Staffel 5, Folge 11 kommt am 23. Mai 2024

kommt am 23. Mai 2024 Staffel 5, Folge 12 kommt am 23. Mai 2024

Die übrigen Sendetermine sind noch nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass ZDFneo den bisherigen Rhythmus beibehält, was bedeutet, dass wir uns wahrscheinlich auch im Juni und Juli jeden Donnerstag über neue Folgen von The Rookie freuen dürfen. Insgesamt umfasst die 5. Staffel 22 Episoden.

Hier könnt ihr The Rookie Staffel 5 (und Staffel 6!) alternativ zur Free-TV-Ausstrahlung in Deutschland streamen

Wenn ihr euch nicht ans lineare TV-Programm binden wollt, gibt es diverse Optionen, um die 5. Staffel von The Rookie in Deutschland zu streamen. Bei Disney+ befinden sich alle 22 Episoden aktuell im Abo. WOW bietet sogar alle sechs Staffeln der Serie an. Netflix-Abonnent:innen müssen sich dagegen mit den ersten vier Staffeln zufriedengeben. Alternativ könnt ihr die Staffeln bei Amazon, Apple und Co. einzeln kaufen.

Und wie steht es um die Zukunft der Serie? Die 7. Staffel von The Rookie wurde noch nicht offiziell bestellt. Es ist davon auszugehen, dass der US-Sender ABC bald eine Entscheidung über die Zukunft der Serie fällt. Nicht zuletzt ist die 6. Staffel nur zehn Episoden stark, was bedeutet, dass Fans bald Nachschub verlangen werden.

