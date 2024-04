Netflix erhöht die Preise in Deutschland: So viel kosten Standard- und Premium-Abo ab sofort

Netflix hat die Preise für Standard- und Premium-Abos in Deutschland erhöht. Wie viel ab jetzt gezahlt werden muss und was sich für Abonnent:innen ändert, erklärt dieser Artikel.

Es war absehbar und kommt trotzdem überraschend. Ab jetzt ist das Netflix-Abo auch in Deutschland teurer. Zumindest, wenn man keine Werbung sehen will. Die Änderung wurde nicht durch eine offizielle Ankündigung mitgeteilt, findet sich aber auf den Hilfe-Seiten des Streaming-Dienstes.

Preiserhöhung: Das sind die neuen Netflix-Preise 2024

Die Preiserhöhung betrifft die Standard- und Premium-Abos und gilt für neu abgeschlossene Abonnements ab sofort. Das geht aus einer eigenen Informationsseite von Netflix hervor. Das Abo-Modell mit Werbung ist nicht betroffen.

So viel teurer wird Netflix: Tarife in der Übersicht

Standard-Abo mit Werbung: 4,99 Euro/Monat – bleibt gleich

Standard-Abo: wächst von 12,99 Euro auf 13,99 Euro/Monat

wächst von 12,99 Euro auf Premium-Abo: steigt von 17,99 Euro auf 19,99 Euro/Monat

Das Standard-Abo mit 2 Geräten und Full HD wird also um einen Euro im Monat erhöht. Beim Premium-Abo mit 4 Geräten und Ultra HD werden 2 Euro mehr verlangt. Wer ein Jahr Netflix im Premium-Abo möchte, bezahlt nun fast 240 Euro.

Netflix Screenshot der Netflix-Hilfe-Seite mit den neuen Preisen

Hinzu kommen die Kosten, die gegebenenfalls für Zusatzmitglieder entstehen, die den Account mit nutzen wollen. Dafür werden pro Mitglied 4,99 Euro im Monat berechnet.

Was passiert, wenn man schon ein Abo hat?

Sofern nicht anders angekündigt, ändert sich für Personen, die bereits ein aktives Netflix-Abo nutzen, erstmal nichts. Wer allerdings den Tarif wechselt, muss mit der neuen Preisstruktur rechnen.

Auf lange Sicht wird die Erhöhung vermutlich auch Bestandskund:innen treffen. In der Vergangenheit hat der Streaming-Dienst die Kund:innen irgendwann vor die Wahl gestellt, den neuen Preis zu akzeptieren, den Tarif zu wechseln oder das Abo zu kündigen.

Warum die Preiserhöhung jetzt kommt

Der Schritt zur Preiserhöhung bei Netflix erfolgt nicht überraschend. Bereits im letzten Jahr wurde gegen das weit verbreitete Passwortteilen vorgegangen. Dann wurde in Deutschland das 7,99 Euro günstige Basis-Abo gestrichen. In den letzten Monaten hat Netflix die Preise in Ländern wie Großbritannien, Frankreich und den USA erhöht. Eine Preiserhöhung in Deutschland war nur eine Frage der Zeit.

Die Preiserhöhungen und anderen Maßnahmen gehören unter anderem zu Bemühungen des Streaming-Dienstes, den beträchtlichen Kosten für die Produktion von Serien, Filmen und Shows etwas entgegenzusetzen.

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber stellen wir die Argumente pro und kontra Netflix vor und erklären die Maßnahmen gegen das Teilen von Accounts. Außerdem schauen wir uns die attraktiven Inhalte an, die der Streaming-Dienst noch bietet, und gelangen so zur Antwort: Abbestellen oder nicht?