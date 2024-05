Dafür hat Netflix 469 Millionen bezahlt: Erstes Teaser-Video zum neuen Daniel Craig-Blockbuster enthüllt

Von James Bond hat sich Daniel Craig längst verabschiedet. Nun kehrt er in seiner zweiten ikonischen Rolle bei Netflix zurück, wie der erste Teaser zu Knives Out 3 ankündigt.

In den vergangenen zwei Dekaden war Daniel Craig vor allem als James Bond im Kino unterwegs. Vermutlich wird er in den Köpfen der meisten Menschen für immer mit dieser Rolle verbunden bleiben. Tatsächlich ist es aber nicht der einzige ikonische Part in seiner Filmografie. Schon zweimal war er als Detektiv Benoit Blanc unterwegs.

Mit Knives Out kam 2018 der erste Fall von Benoit Blanc ins Kino und verwandelte sich in einen riesigen Erfolg. Daraufhin sicherte sich Netflix für unglaubliche 469 Millionen US-Dollar (via THR ) die Rechte an den nächsten zwei Teilen. Nachdem Glass Onion 2022 seine Premiere feierte, kündigt sich nun Teil 3 der Krimi-Saga an.

Wake Up Dead Man: Erstes Teaser-Video zu Knives Out 3 mit Daniel Craig enthüllt Titel der Netflix-Fortsetzung

Netflix hat ein 45-sekündiges Video veröffentlicht, das den dritten Knives Out-Film vorstellt und mit drei spannenden Enthüllungen aufwartet.

Der Titel: Knives Out 3 heißt ab jetzt offiziell Wake Up Dead Man

Knives Out 3 heißt ab jetzt offiziell Wake Up Dead Man Der Start: Knives Out 3 erscheint irgendwann 2025 bei Netflix

Knives Out 3 erscheint irgendwann 2025 bei Netflix Der Fall: Im Voice-over erklingt Daniel Craigs unverkennbare Benoit Blanc-Stimme und kündigt den "bisher gefährlichsten Fall" des Detektivs an

Hier könnt ihr euch das Teaser-Video zu Knives Out 3 anschauen:

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery - Title Announcement (English) HD

Hinter den Knives Out-Filmen steckt Rian Johnson. Bekannt wurde der Regisseur durch clevere Genre-Filme wie Brick, Brothers Bloom und Looper. Seine größte Regiearbeit lieferte er in der weit entfernten Galaxis ab: Er ist der Regisseur und Drehbuchautor von Star Wars 8: Die letzten Jedi, der 2017 ins Kino kam.

Nachdem Johnson zuletzt die Krimi-Serie Poker Face bei dem Streaming-Dienst Peacock in Stellung gebracht hat, widmet er sich wieder voll und ganz dem Knives Out-Universum. Interessantes Detail: Teil 2, Glass Onion, taufte Johnson nach einem Beatles-Song. Für Teil 3 hat er sich offenbar in der Diskografie der Rockband U2 umgeschaut.

Nach den Beatles kommt U2: Hat sich Rian Johnson bei Knives Out 3 von Wake Up Dead Man inspirieren lassen?

Wake Up Dead Man ist der zwölfte und letzte Song auf dem 1997 erschienen Album Pop. Tatsächlich arbeitete die Band seit 1991 an dem Titel, zuerst im Rahmen der Achtung Baby-Sessions, zwei Jahre später dann bei Zooropa. In diesem Zuge verlor der Song seinen fröhlichen, optimistischen, hoffnungsvollen Charakter.

Jetzt gilt Wake Up Dead Man als einer der düstersten U2-Songs überhaupt. Wenn wir uns die Lyrics anhören, können wir vernehmen, wie die Stimme von Leadsänger Bono voller Verzweiflung Jesus anfleht, dass er zurück auf die Erde kommen und die Menschheit retten soll. Wir dürften gespannt sein, was davon in Knives Out 3 steckt.