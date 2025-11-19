Daisy Ridley imponiert im Horror-Trailer: We Bury the Dead ist ein Katastrophen-Film mit Zombies

Wer Star Wars-Star Daisy Ridley in einem dramatischen Horror-Highlight erleben will, muss We Bury the Dead im Auge behalten. Der Film kündigt sich mit einem neuen Trailer an.

Der Horrorfilm We Bury the Dead verspricht eine Zombie-Apokalypse von unermesslichem Ausmaß. Cineast:innen, die das diesjährige Fantasy Filmfest besucht haben, wissen gegebenenfalls schon, was das bedeutet. Sage und schreibe 500.000 Untote gilt es, im Streifen mit Daisy Ridley (Star Wars) doppelt um die Ecke zu bringen, oder zumindest zu überleben. Auf den ersten Teaser folgte nun auch ein ausgewachsener Trailer, der zwei Minuten Horror-Action und große Emotionen bietet:

We Bury The Dead - Trailer (English) HD

Horror-Highlight We Bury the Dead mit Daisy Ridley: Ein Katastrophenfilm mit Untoten

In We Bury the Dead von Regisseur Zak Hilditch (1922) starben bei einem militärischen Missgeschick vor der australischen Insel Tasmanien eine halbe Million Menschen. Die Amerikanerin Ava (Ridley) meldet sich freiwillig als Helferin, um die Leichen zu bergen, und zwar aus einem äußerst persönlichen Grund: Ihr Mann Mitch (Matt Whelan) war in der Gegend, als sich der folgenschwere Unfall ereignete und Ava hofft, ihn noch lebendig ausfindig zu machen. Die Chancen stehen auch gar nicht schlecht, denn die beim Vorfall verstorbenen bleiben nicht tot ...

Premiere feierte We Bury the Dead bereits letztes Jahr beim australischen Adelaide Film Festival. Einen deutschen Starttermin gibt es leider immer noch nicht. Dabei konnte der Survival-Thriller bereits einige Horror-Fans für sich begeistern.

Auch interessant:

Außergewöhnliches Zombie-Drama als emotionaler Slow-Burn

Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh schrieb in ihrem Film-Check, We Bury the Dead fühle sich wie eine Mischung aus 28 Days Later und The Impossible an. Dabei lobt sie Daisy Ridley als vielschichtige Protagonistin sowie das originelle, emotionsgeladene Konzept, attestiert aber einen eher schlurfenden Zombiefilm: "Mit seinem Erzähltempo wird We Bury the Dead keine Sprint-Wettbewerbe gewinnen. Doch die Spannung wächst bis zum Schluss konstant, sowohl im Zombie- als auch im Figuren-Bereich."

Ähnlich positiv fielen die bisherigen Kritiken laut Review-Aggregator Rotten Tomatoes aus, wo das Zombie-Drama auf einen sehr guten Wert von 90 Prozent kommt.

Hoffen wir, der Film wird uns nicht mehr allzu lange als regulärer Kino- oder Streaming-Start vorenthalten. Wir halten euch auf dem Laufenden. Einen deutschen Veröffentlichungstermin gibt es bisher noch nicht.