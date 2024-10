Daniel Craigs versauteste Rolle: Erster Trailer zum neuen Film von Challengers-Macher Luca Guadagnino, der auf einer unglaublichen Geschichte basiert

James Bond-Darsteller Daniel Craig in einer ungewöhnlichen Rolle: Im ersten Trailer zu Queer von Luca Guadagnino spielt er einen drogensüchtigen Waffennarr, der sich in einen jungen Mann verliebt.

Lässig, knallhart und wie seine Vorgänger selten ohne weibliche Begleitung: So würden wohl viele 007-Fans Daniel Craigs James Bond beschreiben. Aber in Queer, dem neuen Film des Challengers-Machers Luca Guadagnino, zeigt er sich von einer völlig anderen Seite. Zittrig, fiebrig, im Heroinrausch. Und extrem unglücklich verliebt in einen jungen Mann. Es könnte der aufregendste Film in Craigs Karriere sein. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Queer an:

Queer - Trailer (Deutsche UT) HD

Challengers-Macher Luca Guadagnino zeigt Daniel Craig als Heroinsüchtigen

Queer basiert auf dem gleichnamigen Buch des berühmten amerikanischen Autors William S. Burroughs, der darin eigene Erlebnisse aus den 1950er Jahren verarbeitet. Der Film zeigt Lee (Craig), der als Ausländer in Mexiko lebt, Sex-Abenteuer mit anderen Männern sucht und seiner Heroinsucht frönt. Aber als er den gutaussehenden Allerton (Drew Starkey) trifft, ist es um ihn geschehen.

Allerton lässt sich auf Lees Zärtlichkeiten ein, zeigt ihm aber auch immer wieder die kalte Schulter. Voller Liebeskummer beginnt ein Abschnitt von Lees Abenteuern, der ihn sein ganzes Leben lang begleiten wird.

Wie bereits das Buch trägt auch Guadagninos Film autobiografische Züge, die auf das Leben von Burroughs Bezug nehmen. Als queerer Mann lebte er tatsächlich zeitweise in Mexiko und begegnete dort dem Vorbild für seine Buchfigur Allerton. Der Autor trug häufig Handfeuerwaffen bei sich und war über weite Strecken seines Lebens drogensüchtig.

Wann kommt Queer ins Kino?

Queer soll am 2. Januar 2025 im Kino erscheinen. Neben Starkey und Craig sind unter anderem Jason Schwartzman (Darjeeling Limited) und David Lowery (The Green Knight) vor der Kamera zu sehen.