Dann läuft Teil 2 von Herrhausen im TV – ihr könnt ihn jetzt schon kostenlos streamen

Teil 1 von Herrhausen läuft am 1. Oktober um 20.15 Uhr im Ersten. Wann Teil 2 kommt und wo die Miniserie zu streamen ist, erfahrt ihr hier.

Eine deutsche Finanzgröße der 1980er Jahre namens Alfred Herrhausen ist in aller Munde. Das Erste hat eine Thriller-Miniserie produziert, die heute mit Teil 1 im Fernsehen werbefrei an den Free-TV-Start geht und diese spannende Persönlichkeit in einen atemlosen Politthriller verwebt. Mit Teil 2 geht es erst am Donnerstag weiter.

Warum sich Herrhausen auch für alle Leute, die kein Vorwissen über das deutsche Bankenwesen der 1980er Jahre mitbringen, trotzdem lohnt, erfahrt ihr hier: Herrhausen ist eine der besten Thriller-Miniserien des Jahres.

Sendetermine: Dann kommt Teil 2 von Herrhausen im Ersten

Nachdem Herrhausen schon am 30. September 2024 als Miniserie mit vier Folgen in die ARD-Mediathek gekommen ist, müssen wir uns bei der TV-Ausstrahlung auf eine andere Veröffentlichungsstrategie gefasst machen. Hier wird Herrhausen nämlich als Film-Zweiteiler gezeigt, der jeweils zwei der vier Folgen an einem Abend zeigt.

Herrhausen Teil 1 (Folge 1 und 2) – 1. Oktober, 20.15 Uhr im Ersten

Herrhausen Teil 2 (Folge 3 und 4) – 3. Oktober, 21.45 Uhr im Ersten

Hier geht's zu Herrhausen im Stream der ARD-Mediathek .



Am 2. Oktober 2024 pausiert das Erste mit Herrhausen und zeigt um 20.15 Uhr den neuen Fernsehfilm Ein Mann seiner Klasse. Im Anschluss läuft das Wirtschaftsmagazin Plusminus. Am 3. Oktober 2024 geht es dann endlich weiter mit Teil 2 von Herrhausen, allerdings nicht zur Primetime, sondern erst um 21.45 Uhr. Zuvor läuft um 20.15 Uhr der Fernsehfilm Nord bei Nordost: Westend aus diesem Jahr von Esther Rauch.

Zusätzlich zur Hauptserie veröffentlicht das Erste auch eine Dokumentation über Alfred Herrhausen, die ihr ebenfalls seit dem 30. September 2024 streamen könnt. Im TV läuft die halbstündige Doku mit dem Namen Herrhausen – Die Macht des Bankers am Freitag, 4. Oktober 2024, um 20.15 Uhr im Ersten. Sie setzt sich damit auseinander, warum Alfred Herrhausen ins Visier der terroristischen RAF (Rote Armee Fraktion) geriet.