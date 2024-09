Das Erste hat eine zackige Thriller-Miniserie gedreht, die den Netflix-Standard locker übertrumpft. In vier Folgen durchleben wir die letzten Jahre der deutschen Größe Alfred Herrhausen.

Am Montag, 30. September kommen alle vier Folgen der deutschen Thriller-Miniserie Herrhausen - Der Herr des Geldes in die ARD-Mediathek. Am 1. und 3. Oktober gibt es die Serie auch in zwei Teilen abends im Fernsehen zu sehen.

Knapp dreieinhalb Stunden lang erzählt der Thriller in hohem Tempo von den Innovationen und Wagnissen und auch der Ermordungen der deutschen Finanz-Ikone Alfred Herrhausen. Und wen das Wort "Finanz-Ikone" abturnt, dem sei die Serie trotzdem ans Herz gelegt.

Kostenlos streamen: Herrhausen ist ein temporeicher Thriller mit herausragendem Oliver Masucci

Darum geht's in Herrhausen: Die deutsche Produktion von Pia Strietmann (Tage, die bleiben) erzählt von Alfred Herrhausen und wie er in den letzten Jahren vor seinem Tod die deutsche Bank revolutionieren und anführen wollte. Die Aufbruchsstimmung ist in diesen späten 1980er Jahren immer deutlicher zu spüren und Herrhausen will verkrustete Ansichten seines deutlich älteren Kollegiums aufbrechen. Spätestens als er mit Gorbatschow in den Austausch geht, haben ihn wichtige Geheimdienste auf der Brille – leider auch die Terror-Gruppe RAF (Rote Armee Fraktion), die ihn als Ziel auserkoren hat.

Oliver Masucci ist in Bestform: Der deutsche Charakter-Darsteller Oliver Masucci ist Fan von außergewöhnlichen Rollen. Nicht selten haben sie tiefe Abgründe, wie in Dark oder German Crime Story. Als Alfred Herrhausen hingegen tritt er beinahe schon als Superheld des deutschen Bankenwesens in Erscheinung. Selten hat es so viel Spaß gemacht, ihm bei Schauspielen zuzusehen. Charismatisch und superintelligent, aber immer mit einem Hang zum rücksichtslosen Größenwahn im weltpolitischen Geschehen spielt er auf.

Dabei erklingt authentische 80er-Jahre-Musik und die RAF schwebt mehr als Damoklesschwert über allem, anstatt wirklich an Herrhausens Geschichte teilzuhaben. Das temporeiche Drehbuch bereitet uns das deutsche Bankenwesen der 80er Jahre doch tatsächlich spannend und einnehmend auf. Herrhausen erinnert nicht umsonst an die fantastischen und themenverwandten Serien The Americans und Bad Banks, und gewann bereits einen Drehbuchpreis. Der Polit-Thriller wurde als Bestes Drehbuch beim Serienfestival Series Mania in Lille ausgezeichnet, berichtete unter anderem DWDL .

Die Serie lohnt sich für alle Fans von Thriller-Miniserien, wie sie auch Netflix mit Liebes Kind, Ein neuer Sommer und den Harlan Coben-Verfilmungen am laufenden Band produziert. Herrhausen hat allerdings den Anspruch, tief ins Weltgeschehen der 80er einzusteigen, ohne von der Person Herrhausen abzulenken. Pia Strietmanns Team verliert dabei nie den Mainstream-Anspruch aus den Augen. Was auch ein trockenes Historien-Polit-Drama hätte sein können, wird so zum aufreibenden und unterhaltsamen Thriller.