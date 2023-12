Darauf warten Jurassic Park-Fans seit 30 Jahren: "Träume ich? Ist das das echte Leben?"

Gute Nachrichten für alle Jurassic Park-Fans! Bald könnt ihr auf die Isla Nublar zurückkehren und eure wildesten Dino-Fantasien im Survival-Modus ausleben.

Jurassic Park ist einer der besten Blockbuster in der Filmgeschichte und wurde inzwischen zum Franchise ausgebaut. Zuletzt eroberte die Jurassic World-Trilogie die große Leinwand. Leider mit einem nicht ganz zufriedenstellendem Ergebnis. Besonders der dritte Teil war ein einziger Flickenteppich unausgegorener Ideen.

Dabei sollte es gar nicht so schwer sein, die Reize des Originals mit den heutigen Erzählmöglichkeiten des Kinos einzufangen. Für die nächste packende Jurassic Park-Geschichte müssen wir unseren Blick aber in die Spielewelt richten. Denn dort wurde gerade ein richtig spannender Titel angekündigt: Jurassic Park: Survival.

In dem Videospiel Jurassic Park: Survival kämpft ihr nach den Ereignissen von Teil 1 ums Überleben

Das Videospiel aus dem Hause Saber katapultiert uns 30 Jahre in der Zeit zurück und schließt unmittelbar an die Ereignisse des ersten Teils an. Während Alan Grant, Ellie Sattler und Co. von der Insel entkommen können, finden wir uns in der Haut von InGen-Wissenschaftlerin Dr. Maya Joshi wieder, die im Dinopark feststeckt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Jurassic World: Survival anschauen:

Jurassic Park: Survival - Announcement Trailer (English) HD

Mehr noch als Vergessene Welt: Jurassic Park bietet sich Jurassic Park: Survival als direkte Fortsetzung von Steven Spielbergs Meisterwerk aus dem Jahr 1993 an. Der Trailer bringt viele vertraute Schauplätze und Bilder aus dem Film zurück. Sogar Alans Hut und eine Nachstellung der Küchenszene hat es in die Vorschau geschafft.

Die Ankündigung des Single-Player-Abenteuers im Jurassic Park stößt im Internet auf sehr viel Gegenliebe. Auf der Social-Media-Plattform X schreibt ein Fan der Reihe sichtlich begeistert:

Träume ich? Ist das das echte Leben? Wurde gerade das Videospiel angekündigt, das ich mir am meisten gewünscht habe? Nein, das ist echt. Tut euch einen Gefallen, lasst alles stehen und liegen und schaut euch den Trailer zu Jurassic Park: Survival an.

In Jurassic Park: Survival bekommen wir es mit Dinos en masse zu tun und können uns auf der gesamten Insel bewegen. Es gibt also noch deutlich mehr zu entdecken als die aus dem Film bekannten Orte. Zudem erfordert das Spiel einiges an Geschick und Ideenreichtum, um nicht von den hungrigen Urzeitmonster gefressen zu werden.

Wann erscheint Jurassic Park: Survival?

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest. Wir befinden uns erst am Anfang der Marketingkampagne. Nach dem Reveal-Trailer dürfte als Nächstes ein Gameplay-Trailer veröffentlicht werden, der uns mehr vom eigentlichen Spiel zeigt. Jurassic World: Survival erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

