Darth Vader-Darsteller ist tot: David Prowse mit 85 Jahren gestorben

Darth Vader-Darsteller David Prowse ist tot. Der Schauspieler und Bodybuilder spielte den legendären Bösewicht in drei Star Wars-Filmen. Er wurde 85 Jahre alt.

Er schenkte Darth Vader seine einschüchternde Größe: Der britische Bodybuilder und Schauspieler David Prowse spielte den Star Wars-Bösewicht und Vater Luke Skywalkers in der Originaltrilogie von George Lucas. Nun ist der Mann, der eines der ikonischen Kostüme der Filmgeschichte mit Leben füllte, im Alter von 85 Jahren gestorben.

David Prowse: Von Uhrwerk Orange zu Darth Vader

Der Brite wuchs in einfachen Verhältnissen Bristol auf und begann seine Karriere als Gewichtheber. Seine auffallende Statur bescherte ihm schließlich auch Rollen in Werbung und Kino. So spielte David Prowse in einer Kampagne den Superhelden Green Cross Code Man, der für Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr sensibilisierte.

1971 war er wiederum als Bodyguard Julian in Stanley Kubricks kontroverser Literaturverfilmung Uhrwerk Orange zu sehen. Dieser Auftritt machte den späteren Star Wars-Regisseur George Lucas auf Prowse aufmerksam.

© Warner Bros. David Prowse in Uhrwerk Orange von Stanley Kubrick

Monster, Androiden und maskierte Ritter bevölkern Prowses kurze Filmografie. Der Schauspieler, der als Fitnesstrainer unter anderem Christopher Reeve für Superman trainierte, spielte phantastische Gestalten in populären Produktionen wie Doctor Who, Jabberwocky und Per Anhalter durch die Galaxis. Seine berühmteste Rolle aber blieb Darth Vader.



David Prowse als Darth Vader in Star Wars

In Krieg der Sterne, Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielte David Prowse den Gefolgsmann des Imperators und Vater von Luke und Leia: Anakin Skywalker. Dabei war Prowse in der Trilogie weder zu hören, noch ohne Maske zu sehen.

Gesprochen wurde Darth Vader von James Earl Jones, da Lucas eine tiefere Stimme präferierte und Prose zudem einen starken Dialekt hatte. Bei Vaders Demaskierung in Die Rückkehr der Jedi-Ritter war indes Sebastian Shaw zu sehen. Der 2 Meter große Prowse prägte Darth Vader vor allem durch seine imponierende Gestalt und seinen autoritären Habitus.

© Disney Darth Vader

Die Beziehung von Prowse und Lucas blieb zeitlebens problembehaftet, wie der Film I Am Your Father aus dem Jahr 2015 dokumentiert. Über Conventions, Videospiele und Dokus blieb er mit dem Franchise und dessen Fans verbunden.

Wie seine Agentur gegenüber der BBC bekannt gab, ist David Prowse nach kurzer Krankheit verstorben. So erklärte sein Agent Thomas Bowington:

Obwohl er für die vielen Monster berühmt ist, die er gespielt hat, war er für mich und alle, die Dave kannten und mit ihm arbeiteten, ein Held in unserem Leben.