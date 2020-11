Das deutsche Vikings geht weiter: Netflix bringt Barbaren für Staffel 2 zurück

Die deutsche Netflix-Serie Barbaren geht weiter. Mit einem kurzen Video bestätigt der Streaming-Dienst die Verlängerung um Staffel 2.

Unter dem Dach von Netflix ist ein weiterer deutscher Serienhit entstanden: Barbaren. Wie der Streaming-Dienst soeben bekannt gegeben hat, wird die actionreiche Historienserie, die in ihrer Gestaltung einige Parallelen zu Vikings aufweist, um eine 2. Staffel verlängert.

Barbaren Staffel 2: Verlängerung für das deutsche Vikings

Wann genau die 2. Staffel veröffentlicht wird, ist noch nicht klar. Die ersten sechs Episoden von Barbaren debütierten am 23. Oktober 2020 auf Netflix.

Sollte der jährliche Veröffentlichungsrhythmus eingehalten werden, können wir mit den neuen Folgen im Oktober 2021 rechnen. Fraglich ist jedoch, ob das im Angesicht der Corona-Situation und der aufwendigen Dreharbeiten realistisch ist.

Auf Twitter ruft Netflix zur Verlängerung von Barbaren einen wilden Freudenschrei aus:

Die Geschichte von Barbaren ist im Jahr 9. Chr. angesiedelt und erzählt von der Varusschlacht im Teutoburger Wald. Diese Schlacht resultiert aus der Unterdrückung der Germanen durch die römischen Besatzer, die immer mehr Abgraben fordern. Daraufhin schließen sich die einzelnen Stämme gegen die Peiniger zusammen.

Die Serie folgt drei Figuren, die in den großen Konflikt hineingezogen werden und herausfinden müssen, welchen Weg sie wirklich gehen wollen. Namentlich handelt es sich hierbei um Thusnelda, Folkwin und Arminius. Gespielt werden sie von Jeanne Goursaud, David Schütter und Laurence Rupp.

Wir haben alle drei Stars interviewt:

Podcast: Wie sehr ähneln sich Vikings und Barbaren?

In unserem Podcast zu Barbaren sprechen wir u.a. darüber, in welchen Punkten sich Vikings und Barbaren ähneln und in welchen Punkten sich die beiden Serien grundlegend unterschieden.

Darüber hinaus verraten wir im Podcast, wie uns die 1. Staffel der Netflix-Serie gefallen hat und geben einen kleinen Ausblick auf das, was uns in der 2. Staffel erwarten könnte. Besonders interessant sind hier natürlich die Schicksale der Hauptfiguren.

