Neuer Platz 1 bei Netflix stößt Yellowstone von Thron: Einzigartig, erschütternd und schon jetzt eine der besten Serien 2025

In Deutschland hat sich eine neue Serie an die Spitze der Netflix-Charts gesetzt und direkt zum Start die fesselnde Yellowstone-Serie 1883 von Platz 1 gedrängt.

1883 schien der ideale Kandidat zu sein, um die Top 10 der beliebtesten Serien bei Netflix für Tage und Wochen anzuführen. Die abgeschlossene Miniserie ist ein Prequel des Kevin Costner-Hits Yellowstone und gilt als beste Western-Serie unserer Zeit, die mit einem gnadenlosen Überlebenskampf in den Wilden Westen des späten 9. Jahrhunderts führt. Der Siegeszug war aber nur von kurzer Dauer.

Nur einen Tag später hat sich nun ein anderes Projekt an die Spitze gesetzt. Die vierteilige Miniserie Adolescence startete erst gestern bei Netflix und landete direkt auf Platz 1 der Serien-Charts: Aufwühlend, stark gespielt und technisch einzigartig im Serienbereich.

Platz 1 der Netflix-Charts: Adolescence ist ein Serien-Highlight, dass ihr nicht verpassen solltet

In der britischen Dramaserie Adolescene steht die Welt von Eddie Miller (Stephen Graham) plötzlich Kopf, als eines Morgens ein Sondereinsatzkommando der Polizei sein Haus stürmt und Sohnemann Jamie (Owen Cooper) festnimmt. Der 13-Jährige soll nämlich eine Mitschülerin grausam ermordet haben. Eltern, Ermittelende und eine Psychologin versuchen herauszufinden, was wirklich geschehen ist.

Der besondere Clou dabei: Jede der vier Episoden von Adolescence wurde in einer langen Plansequenz ohne jegliche Schnitte gefilmt. Regisseur Philip Barantini setzte bereits in seinem Küchendrama Yes, Chef! (ebenfalls mit Stephen Graham) auf diesen technischen Kniff, der nicht nur die intensiven Performances der Darstellenden unterstreicht, sondern uns quälend nah ans aufwühlende Geschehen bringt. Wegschauen ist unmöglich.

Mit 100 Prozent bei Rotten Tomatoes und einer Wertung von 8.5 Punkten bei IMDB deutet sich schon jetzt an, dass Adolescene ein Platz unter den besten Serien 2025 so gut wie sicher ist.

Für alle, die nach Adolescence auf der Suche nach weiteren fesselnden Miniserien sind, haben wir ein paar spannende Streaming-Tipps parat:

Podcast: Die 10 besten Miniserien, die jeder Serienfan gesehen haben muss

Ihr sucht nach weiteren Serien-Tipps, die kurzweilig und abschlossen sind? Wir haben 10 fantastische Miniserien-Empfehlungen für euch, die ihr bei Netflix, Amazon, Sky und Co. schauen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter unseren 10 Miniserien-Tipps, die jeder Serienfan gesehen haben sollte finden sich fesselnde Western-Unterhaltung, preisgekrönte Prestige-Dramen, Superhelden, Rockbands, tragische Kriegsgeschichten, eine Prise Romantik und die beste Serie eines ganzen Jahrzehnts.