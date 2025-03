Severance Staffel 3 kommt offiziell: Neue Folgen sollen zum Glück schneller starten

Die Zukunft von Severance ist sicher: Apple TV+ hat die Sci-Fi-Serie offiziell um Staffel 3 verlängert. Und Ben Stiller hat schon das wichtigste Versprechen dazu abgegeben.

Erhält Severance eine 3. Staffel? Diese Frage können wir bereits kurz nach dem Finale der vorherigen Runde mit einem eindeutigen "Ja!" beantworten. Denn Apple TV+ hat der 3. Staffel der Sci-Fi-Serie soeben grünes Licht gegeben. Severance geht definitiv weiter – und dieses Mal müssen wir nicht mehr so lange warten.

Zwischen den ersten beiden Staffeln lagen drei quälend lange Jahre. Wie Deadline berichtet, versprach Regisseur und Produzent Ben Stiller kürzlich in dem Podcast New Heights with Jason & Travis Kelce, dass Fans nicht noch einmal so lange auf die Folter gespannt werden. "Nein, nein, das ist nicht der Plan", so Stiller.

Wann startet Severance Staffel 3 bei Apple TV+?

Bislang wissen wir nur, dass die 3. Staffel bestellt ist. Wann diese genau bei Apple TV+ ihre Premiere feiert, steht noch nicht fest. Laut Stiller soll der Plan für die Zukunft der Serie "bald verkündet werden", vorerst müssen wir uns in Geduld üben. Wir gehen davon aus, dass die 3. Staffel von Severance irgendwann 2026 oder 2027 startet.

Hier könnt ihr das Video zur Severance-Verlängerung schauen:

Für Apple TV+ ist Severance inzwischen zur wertvollsten Serie geworden. Bislang war Ted Lasso das meistgesehene Original des Streamers. Nun hat die Sci-Fi-Serie diesen Platz ein. Bei dem Hype, der die Veröffentlichung von Severance seit Wochen begleitet, dürfte das kein Wunder sein. Über kaum eine Serie wird momentan mehr diskutiert.

Lasst die Fan-Theorien zu Severance Staffel 3 beginnen

Severance bietet sich dazu perfekt an. Jede Folge wartet mit neuen Geheimnissen und Rätseln auf, die Fan-Theorien befeuern und die unterschiedlichsten Erklärungsversuche hervorbringen. Obwohl Severance aus dem Streaming-Zeitalter stammt, erinnert die Serie in diesem Punkt Start an 2000er-Jahre-Mystery-Hits wie Lost und Fringe.

Jetzt können wir beruhigt schlafen: Severance lässt uns nicht mit einem Cliffhanger zurück, der niemals aufgelöst wird. Stattdessen erwartet uns ein weiteres Kapitel, das uns in die Untiefen der Büroräume von Lumon Industries, während die Leben der Innies und Outies von Adam Scott, Britt Lower und Co. kollidieren. Praise Kier!