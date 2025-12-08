Das Erdbeben an den Kinokassen geht weiter: Fantasy-Blockbuster hat fast eine Milliarde eingespielt

Ein neuer Fantasyfilm setzt setzt seinen Siegeszug in den Kinos fort und hat jetzt fast die Milliardenmarke geknackt. Nur zwei Hollywoodfilme waren dieses Jahr noch erfolgreicher.

Hasen und Füchse ergeben die erfolgreichsten Partnerschaften. Was in der freien Wildbahn abwegig scheint, gilt für das Kino umso mehr: Der animierte Fantasy-Blockbuster Zoomania 2 brach mit Hasendame Judy (Originalstimme: Ginnifer Goodwin) und Fuchs Nick Wilde (Jason Bateman) schon letzte Woche Rekorde. Jetzt ist er auf dem besten Weg zu einer Milliarde US-Dollar.

Fantasy-Kracher Zoomania 2 muss sich nur 2 Hollywoodfilmen geschlagen geben

Wie Deadline berichtet, hat Zoomania 2 nach seinem zweiten Wochenende im Kino jetzt weltweit 915 Millionen US-Dollar eingespielt. Wir rechnen damit, dass er in einigen Tagen die Marke von einer Milliarde knackt. Zum Vergleich: Der Erstling machte 2016 laut Box Office Mojo etwa 1,03 Milliarden – ein Wert, den sein Nachfolger aller Wahrscheinlichkeit nach schon bald übertreffen wird.

Schaut hier den Trailer zu Zoomania 2:

Zoomania 2 - Trailer 3 (Deutsch) HD

Damit ist die Fantasy-Rückkehr längst in die Top 5 aller Hollywoodfilme des Jahres eingebrochen: Nur Lilo & Stitch und Ein Minecraft Film sind Box Office Mojo zufolge noch erfolgreicher. Über allen thront allerdings die chinesische Fantasy-Produktion Ne Zha 2 mit einem Einspielergebnis 1,9 Milliarden US-Dollar.

Dass Zoomania 2 diese Marke knackt und der erfolgreichste Film 2025 wird, ist unwahrscheinlich: Blockbuster seiner Art spielen in der Regel ihre größten wöchentlichen Kassenerfolge zu Beginn ein. Es ist aber sehr gut möglich, dass der Animationsfilm zum erfolgreichsten Hollywoodfilm des Jahres aufsteigt: Dafür müsste er nur die 1,04 Milliarden von Lilo & Stitch übertreffen.

Lest hier unseren Film-Check:

Zoomania 2 dreht sich um das Ermittler Duo Judy (Goodwin) und Nick (Bateman). Nachdem sie in Teil 1 ihren ersten Fall gelöst haben, müssen sie in der Fortsetzung eine viel größere Herausforderung meistern: Die Schlange Gary De'Snake (Ke Huy Quan) stiehlt ein wertvolles Buch – doch hinter dem trivialen Diebstahl steckt eine Verschwörung.

Zoomania 2 läuft seit dem 27. November 2025 in den deutschen Kinos.