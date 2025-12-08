Das Erdbeben an den Kinokassen geht weiter: Fantasy-Blockbuster hat fast eine Milliarde eingespielt

Hasen und Füchse ergeben die erfolgreichsten Partnerschaften. Was in der freien Wildbahn abwegig scheint, gilt für das Kino umso mehr: Der animierte Fantasy-Blockbuster Zoomania 2 brach mit Hasendame Judy (Originalstimme: Ginnifer Goodwin) und Fuchs Nick Wilde (Jason Bateman) schon letzte Woche Rekorde. Jetzt ist er auf dem besten Weg zu einer Milliarde US-Dollar.
Fantasy-Kracher Zoomania 2 muss sich nur 2 Hollywoodfilmen geschlagen geben
Wie Deadline berichtet, hat Zoomania 2 nach seinem zweiten Wochenende im Kino jetzt weltweit 915 Millionen US-Dollar eingespielt. Wir rechnen damit, dass er in einigen Tagen die Marke von einer Milliarde knackt. Zum Vergleich: Der Erstling machte 2016 laut Box Office Mojo etwa 1,03 Milliarden – ein Wert, den sein Nachfolger aller Wahrscheinlichkeit nach schon bald übertreffen wird.
Damit ist die Fantasy-Rückkehr längst in die Top 5 aller Hollywoodfilme des Jahres eingebrochen: Nur Lilo & Stitch und Ein Minecraft Film sind Box Office Mojo zufolge noch erfolgreicher. Über allen thront allerdings die chinesische Fantasy-Produktion Ne Zha 2 mit einem Einspielergebnis 1,9 Milliarden US-Dollar.
Dass Zoomania 2 diese Marke knackt und der erfolgreichste Film 2025 wird, ist unwahrscheinlich: Blockbuster seiner Art spielen in der Regel ihre größten wöchentlichen Kassenerfolge zu Beginn ein. Es ist aber sehr gut möglich, dass der Animationsfilm zum erfolgreichsten Hollywoodfilm des Jahres aufsteigt: Dafür müsste er nur die 1,04 Milliarden von Lilo & Stitch übertreffen.
Zoomania 2 dreht sich um das Ermittler Duo Judy (Goodwin) und Nick (Bateman). Nachdem sie in Teil 1 ihren ersten Fall gelöst haben, müssen sie in der Fortsetzung eine viel größere Herausforderung meistern: Die Schlange Gary De'Snake (Ke Huy Quan) stiehlt ein wertvolles Buch – doch hinter dem trivialen Diebstahl steckt eine Verschwörung.
Zoomania 2 läuft seit dem 27. November 2025 in den deutschen Kinos.