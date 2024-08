Das gab es bei Der Quiz-Champion noch nie: ZDF strahlt 16-Stunden-Marathon (!) aus

ARD hat bereits gezeigt, wie es geht und jetzt zieht das ZDF nach – und zeigt ein Der Quiz-Champion-Special, das es in sich hat.

Schon 2022 legte die ARD mit ihrer Erfolgsserie Wer weiß denn sowas? vor und sendete die Show zum ersten Mal 25 Stunden live. Die Summe der erspielten Gewinne wurde am Ende verdoppelt. Eine Hälfte ging wie immer an das Studiopublikum, die andere Hälfte wurde an ehrenamtlich engagierte Mitbürger:innen aus ganz Deutschland gespendet. Jetzt versucht sich auch das ZDF an einer Marathon-Version einer beliebten Quizsendung.

„Unerwartete Situationen“: ZDF sendet 16 Stunden live

Am 14. September startet der XXL-Marathon von Der Quiz-Champion auf dem öffentlich-rechtlichen Sender. Zur Primetime um 20:15 Uhr wird zuerst eine dreistündige Live-Sendung gezeigt, in der sich die Kandidaten und Kandidatinnen den kniffligen Fragen stellen – und das für einen guten Zweck. Das erspielte Geld wird im Zuge des 50. Geburtstages der Deutschen Krebshilfe der Institution gespendet. Nach den drei Stunden geht es dann unter dem Titel Der Quiz-Champion – Die Spenden-Challenge live in der ZDF-Mediathek weiter, von 01:00 Uhr bis 5:30 Uhr noch einmal im linearen TV und ab dann wieder in der Mediathek. Darüber hinaus wird es extra Spendentelefone geben, an deren Leitungen sich prominente Gäste für den guten Zweck einsetzen, um Spenden zu sammeln. Für das 16-stündige Special habe sich der Sender laut DWDL auch etliche kleine Showeinlagen, musikalische Auftritte und „unerwartet Situationen“ ausgedacht.

ZDF/Max Kohr Auch beim Spenden-Special treten Promis in unterschiedlichen Kategorien an

Seit 2012: Johannes B. Kerner moderiert XXL-Version von Der Quiz-Champion

Die Frage nach der Moderation dürfte sich die Produktion nicht gestellt haben. Denn seit 2012 moderiert Johannes B. Kerner die Quizsendung und wird dies auch beim Spenden-Special machen. Der Showrunner hat vor dieser Mammutaufgabe einen gesunden Respekt, denn auch für ihn ist es Neuland:

Ich bin gespannt und habe auch ein bisschen Respekt davor, wie wir uns im Studio gegenseitig wachhalten wollen, sodass wir es bis zum Fernsehgarten am nächsten Tag schaffen. Alle sind herzlich eingeladen, uns beim Kampf gegen die Müdigkeit zuzuschauen. Und nie galt der Satz so wie heute: Es ist ja für einen guten Zweck.

Gequizzt wird bis zum 15. September um 12:15 Uhr. Das finale Spendenergebnis wird im Fernsehgarten verkündet, wenn Andrea Kiewel live zu Kerner nach Berlin schaltet.