Das gab es bei Netflix noch nie: Fantasy-Epos soll Kleinkrieg hinter den Kulissen auslösen

Netflix' Narnia-Neuauflage sorgt wohl hinter den Kulissen für mächtig Ärger – denn nicht alle sollen sich über den exklusiven IMAX-Deal zum Fantasy-Epos von Greta Gerwig freuen.

Die Chroniken von Narnia-Neuauflage von Netflix gehört zu den am meisten erwarteten Streaming-Projekten der nächsten Jahre und sorgt innerhalb der Branche seit Wochen für Gesprächsstoff. Grund dafür ist der exklusive IMAX-Deal, der für das Fantasy-Epos ausgehandelt wurde und den Film zunächst für zwei Wochen auf über 1000 IMAX-Leinwände weltweit bringt, bevor er im Programm bei Netflix erscheint.

Das gab es in der Geschichte des Streamers noch nie. Doch was zahlreiche Menschen als einen Gewinn für das Kino feiern, macht andere offenbar stinksauer.

Kinobetreiber:innen sollen sauer über IMAX-Deal für Fantasy-Neuauflage von Netflix sein

Wie der gut informierte Scooper Matthew Belloni in seinem Branchen-Newsletter Puck schreibt, begegnen vor allem Kinobetreiber:innen der Entscheidung von IMAX, ihre Leinwände für einen Netflix-Film freizumachen, mit herber Enttäuschung. Das Fantasy-Epos von Greta Gerwig wurde dort für einen Start zu Thanksgiving 2026 terminiert, wo der Film jedoch vielen anderen Mammutprojekten großer Studios in die Quere kommt.

Laut Belloni ist für November 2026 ein noch unbetitelter Animationsfilm aus dem Hause Disney eingeplant. Dazu kommt ein noch unbekannter Marvel-Film am 6. November sowie das neue Tribute von Panem-Prequel Sunrise on the Reaping am 20. November 2026. All diese Filme seien ebenfalls für einen IMAX-Release vorgesehen – und müssten einige Leinwände nun offenbar für ganze zwei Wochen an eine Konkurrenz abtreten, mit der sie vorher nicht gerechnet haben.

Gleichzeitig sollen die Kinobetreiber:innen vorab nicht über die Entscheidung von IMAX informiert worden sein, weshalb die US-Großketten Regal und Cinemark laut Puck darüber nachdenken würden, Narnia in ihren IMAX-Sälen gänzlich nicht zu zeigen.

IMAX und Netflix sollen die Narnia-Zukunft mit 8 Filmen vorbereiten

IMAX-Chef Rich Geldorf ließ erst kürzlich verlauten, dass Netflix ganze acht Narnia-Filme plane. Das wäre ein Film mehr als es Romanvorlagen von C.S. Lewis gibt – doch hat uns die Filmgeschichte vor allem in vergangenen Jahrzehnten und innerhalb des Fantasy-Genres gelehrt, dass viele Geschichten fürs Kino gut und gerne in zwei oder sogar mehrere Teile aufgesplittet werden.

Dass Geldorf hier schon die Weichen für eine Zukunft der Narnia-Filme von Netflix auf sämtlichen IMAX-Leinwänden stellt, erklärte er gegenüber Deadline :

Das ist ein wirklich großartiger Film für uns, denn ich glaube, es sind acht Filme geplant ... und was IMAX am besten kann, ist Franchises und Events zu starten, und das ist genau die Art von Film, die einem IMAX-Release zuträglich ist.

Der erste Narnia-Film soll am 26. November 2026 in den IMAX-Kinos starten. Pünktlich zu Weihnachten desselben Jahres soll das Fantasy-Epos von Greta Gerwig im Streaming-Programm bei Netflix einziehen.