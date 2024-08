Netflix-Rettung von totgelaubter Fantasy-Reihe kommt nach 6 Jahren wirklich: Alles, was ihr zum Narnia-Remake wissen müsst

Netflix verfilmt die Narnia-Reihe neu und hat für die ersten beiden Filme Barbie-Regisseurin Greta Gerwig verpflichtet. Alle Infos zum Fantasy-Remake findet ihr hier.

Die Chroniken von Narnia-Reihe gehört zu den klassischsten Fantasy-Stoffen überhaupt, seit sie in den 1950er Jahren in sieben Teilen von C.S. Lewis ihren Weg in die internationalen Bücherregale gefunden hat. Nach vier mehr oder weniger erfolgreichen TV- und Kino-Adaptionen will es Netflix nun wissen und legt den Stoff fürs Streaming neu auf. Für die ersten beiden Filme wird Barbie-Macherin Greta Gerwig auf dem Regiestuhl platz nehmen.

Alles, was ihr jetzt schon zu Netflix' Narnia-Reboot wissen müsst, könnt ihr hier gesammelt nachlesen. So findet ihr in diesem Artikel Antworten zu folgenden Punkten:

Wann kommt das Narnia-Remake von Greta Gerwig auf Netflix?

Bereits 2018 hat sich Netflix die Rechte an dem beliebten Fantasy-Stoff gesichert und darum ein Großprojekt geplant. Erst 2023 kam die Verfilmung mit der Nachricht ins Rollen, dass Barbie-Regisseurin Greta Gerwig hinter den ersten beiden Teilen als kreative Kraft fungieren soll.

Während die Vorproduktion in diesem Jahr in Großbritannien startete, sollten die Dreharbeiten im August 2024 losgehen und sind für etwa sieben Monate eingeplant. Sollte dieser Plan eingehalten werden, könnte uns der erste Teil noch Ende 2025 auf Netflix erreichen. Einen offiziellen Starttermin hat der Streamer bisher jedoch nicht bekannt gegeben.

Disney Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia (2005)

Wovon handelt das Narnia-Remake auf Netflix?

Welche der sieben Narnia-Romane von C.S. Lewis sich die Netflix-Adaption vornehmen wird, ist bisher nicht bekannt. Doch ist damit zu rechnen, dass die Remakes in die Fußstapfen der bekannten Verfilmungen von Disney aus den Jahren 2005 bis 2010 treten werden, die mit Der König von Narnia starteten. Lewis brachte die Buchvorlage 1950 als ersten Teil seiner Romanreihe heraus, dem 1955 noch das Prequel Das Wunder von Narnia vorangestellt wurde.

Hier findet ihr alle Narnia-Romane in der inhaltlich chronologischen Reihenfolge:

Welche Narnia-Verfilmungen gab es schon?

Lewis' Narnia-Reihe wurde bereits vier Mal für TV und Kino verfilmt. Hier findet ihr eine Übersicht:

Hier könnt ihr einen Trailer zu Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia (2005) schauen:

Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia - Trailer (Deutsch)

Wer gehört zu Cast und Besetzung vom Narnia-Remake auf Netflix?

Bisher sind noch keine offiziellen Berichte zu Cast und Besetzung der Narnia-Remakes bekannt. Erste Namen könnten jedoch im Verlauf der Dreharbeiten in den nächsten Monaten durchsickern beziehungsweise offiziell von Netflix bekannt gegeben werden.

Gibt es erste Bilder und einen Trailer zum Narnia-Remake?

Da die Dreharbeiten des Films aktuell noch laufen, gibt es noch kein offizielles Material des Narnia-Remakes zu sehen. Erste Set-Bilder könnten jedoch in den nächsten Monaten während der Dreharbeiten veröffentlicht werden. Mit einem Trailer ist in der Regel erst nach Abschluss der Dreharbeiten zu rechnen und kommt somit wahrscheinlich nicht vor Mitte 2025.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

