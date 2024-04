Das gibt es selten: Zweimal abgesetzte Erfolgsserie bei Netflix jetzt doch verlängert

Die Action-Serie S.W.A.T. ist so etwas wie Blue Bloods für Hartgesottene. Erst recht, wenn man ihre turbulente Geschichte betrachtet, die zwei Enden überlebte.

Es muss nicht immer NCIS, FBI oder CSI sein. Der auf Krimis mit Akronymen spezialisierte Sender CBS brachte 2017 die Serie S.W.A.T. mit Shemar Moore an den Start, die eine Spezialeinheit der Polizei von Los Angeles begleitet. S.W.A.T. erreichte zwar nicht die Quoten-Dominanz seiner Sender-Verwandtschaft Navy CIS, brachte es aber auf sechs Staffeln. Dann zog CBS den Stecker. Während die Geschichte von 97 Prozent aller Serien an dieser Stelle enden würde, entwickelt die von S.W.A.T. erst jetzt Spannung.

Streamt bei Netflix: S.W.A.T. wurde erst abgesetzt, dann wiederbelebt und sollte im Mai enden

In Deutschland fand die Polizei-Serie insbesondere durch die Präsenz bei Netflix eine größere Zuschauerschaft. Seit 2021 verbrachte sie wiederholt mehrere Wochen in der Top 10 des Streaming-Dienstes (via Netflix ). Das genügte den Sender-Oberen aber nicht.

CBS S.W.A.T.

CBS setzte S.W.A.T. am 5. Mai 2023 ab, meldete die Branchenseite Deadline damals. Drei Tage später wurde die Serie wieder erweckt bzw. "uncanceled". Deadline zufolge lag das Hin und Her an Budget- und Lizenz-Unstimmigkeiten zwischen Sender und Produktionsfirma.

S.W.A.T. durfte für eine 7. und letzte Staffel zurückkehren. Diese Staffel wird zurzeit in den USA ausgestrahlt. Am 17. Mai sollte mit Folge 13 das Serienfinale ausgestrahlt werden.



Jetzt kriegt die Serie doch noch eine 8. Staffel. Wie der Hollywood Reporter aufzeigt, hat CBS noch am Montag in Werbematerial vom "Serienfinale" im Mai gesprochen – und gab am gestrigen Donnerstag überraschend die Verlängerung von S.W.A.T. um eine 8. Staffel bekannt. Diesmal wird explizit nicht vom Finale gesprochen. Das Ende von S.W.A.T. ist wieder offen.

Über die Gründe kann nur spekuliert werden, aber eine Mischung aus Serien-Mangel nach dem Doppelstreik und lukrative Streaming- und Lizenzdeals dürften die ein oder andere Meinungsänderung beeinflusst haben.

So kannst du S.W.A.T. in Deutschland streamen

5 Staffeln von S.W.A.T. streamen hierzulande bei Netflix. Bei Sky/WOW gibt es 6. Wer die aktuelle 7. Season sehen will, muss tiefer in die Tasche greifen. Diese gibt es per Staffelpass bei Amazon * und anderen Anbietern.

Podcast für Serien-Fans: Die 15 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, WOW und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im April die großangelegte Sci-Fi-Videospiel-Verfilmung Fallout bei Amazon. Außerdem zeigt Netflix mit Ripley ein vielversprechendes Thriller-Remake mit Sherlock-Bösewicht und Robert Downey Jr. ist in The Sympathizer kaum wiederzuerkennen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.