Das gibt es so gut wie nie: Netflix-Serie läuft im Free-TV und setzt ein Meisterwerk fort

Bisher streamte die Borgen-Fortsetzung Macht und Ruhm nur im Netflix-Abo. Diese und nächste Woche wandern alle Folgen ins Free-TV.

Realistische Politik in ihrer spannendsten Form bot die skandinavische Serie Borgen - Gefährliche Seilschaften in 3 Staffeln von 2010 bis 2013. 2022 wurde dann eine vierte Staffel mit dem Titel Borgen - Macht und Ruhm bei Netflix veröffentlicht.

Die Streaming-Exklusivität wird jetzt vorübergehend außer Kraft gesetzt, denn die Borgen-Fortsetzung läuft diese und nächste Woche erstmals im deutschen Free-TV auf Arte.

Worum geht es in der Borgen-Fortsetzung?

Die ersten drei Staffeln von Borgen drehten sich um Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), die überraschend zur ersten Premierministerin Dänemarks gewählt wurde. In den neuen Folgen muss sie sich mit ihrem politischen Team um einen Öl-Fund in Grönland kümmern, der die Außenministerin in einen Kampf der Supermächte um die Kontrolle der Arktis verwickelt. Der Klimawandel ist also auch ein großes Thema in Borgen - Macht und Ruhm.

Wann läuft Borgen - Macht und Ruhm im Free-TV?

Arte strahlt die ersten vier von acht Folgen der Borgen-Fortsetzung am 7. September 2023 ab 21:40 Uhr am Stück aus. Der Rest der Staffel folgt eine Woche später am 14. September 2023. Alle drei Staffeln von Borgen - Gefährliche Seilschaften und die Fortsetzung Borgen - Macht und Ruhm streamen bei Netflix im Abo.

