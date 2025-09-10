"Das hatten wir noch nie": Alexander Bommes wird bei Gefragt - Gejagt von skurriler Situation überrascht

Wer bei Gefragt – Gejagt keine Ahnung hat, ist gezwungen, eine Antwort zu raten. Diesmal wären Kandidat:innen gut damit gefahren, wenn sie nur eine Antwortmöglichkeit genommen hätten.

Bei Gefragt – Gejagt kommt es immer mal wieder zu kuriosen Situationen – sei es, die Regie greift ein, ein Tonmann läuft ins Bild oder die Technik versagt. Am 2. September bezog sich die Besonderheit aber auf die Antworten – selbst Alexander Bommes konnte sein Erstaunen nicht verbergen.



Gefragt – Gejagt: Antwort B zu wählen ist wohl Gewinnerstrategie

Die Sendung begann wie jede andere. Kandidatin Katharina konnte sich in der Schnellraterunde beachtliche 4.000 Euro sichern und blieb auch bei dem Betrag. Die ersten Fragen konnten sowohl die Kandidatin als auch Jägerin Adriane Rickel mühelos beantworten.

Nach der dritten richtigen Antwort fällt Alexander Bommes etwas Kurioses auf: "B funktioniert ganz offensichtlich, mal gucken, ob's noch mal kommt." Der Moderator hat recht behalten, denn tatsächlich war in dem gesamten Duell zwischen Katharina und Rickel immer die Antwort B richtig.



"Das hatten wir noch nie": Antwort B bleibt die einzig richtige Antwort



Nach der vierten korrekten B-Antwort wurde Bommes langsam stutzig: "Das ist ein Abend, wo nur B kommt, [...] das hatten wir auch noch nie." Als die Kandidatin in der nachfolgenden Frage auf die falsche Antwort C tippt, bereut sie es direkt: "Hätte ich mal B genommen." Nachdem Katharina mit ihrer letzten Antwort (natürlich B) wieder richtig lag, fragte Bommes noch mal, um sicherzugehen:



Haben wir jetzt eine komplette Runde B gehabt oder war am Anfang mal A oder C?

Jägerin Rickel betonte, dass sie in diesem Duell wirklich nur Antwort B hatten – ein Umstand, von dem der nachfolgende Kandidat nicht mehr profitieren konnte. Bei seiner ersten Frage pochte er auf Antwort B, obwohl diesmal A die richtige Antwort war.



Gefragt – Gejagt: So könnt ihr die neuesten Folgen schauen

Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge nachholen möchte, kann das in der ARD-Mediathek tun. Dort stehen die neuesten Episoden für einen Monat zur Verfügung.

