Kommt der Schuh des Manitu 3? Bully wollte die Fortsetzung eigentlich schon gedreht haben

Nach Das Kanu des Manitu stellt sich die Frage, ob uns auch Teil 3 der Manitu-Saga im Kino erwartet. Wir haben alle Infos notiert, die wir bisher über die mögliche Fortsetzung wissen.

Wenn ein Film erfolgreich ist, dauert es für gewöhnlich nicht lange, bis ein Sequel in Auftrag gegeben wird. Bei Der Schuh des Manitu sind dennoch erstaunlich viele Jahre ins Land gezogen – und das, obwohl die Parodie mit fast 12 Millionen Zuschauenden der erfolgreichste deutsche Film seit Beginn der offiziellen Zählung 1968 ist.

Über zwei Dekaden später ist es nun aber doch passiert: Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian haben sich für ein weiteres Abenteuer auf den Spuren von Winnetou zusammengeschlossen und weitere eineinhalb Stunden Klamauk auf die Leinwand gebracht. Doch wie geht es nach Das Kanu des Manitu weiter?

Kommt Der Schuh des Manitu 3?

Das Kanu des Manitu bringt die drei zentralen Figuren des Originals (Abahachi, Ranger, Dimitri) zurück und wartet mit einigen neuen Gesichtern auf, die sich auf die Suche nach dem titelgebenden Paddelboot begeben. Auch Bösewicht Santa Maria hat es darauf abgesehen. Immerhin kommt es mit dem Versprechen ewigen Lebens daher.

Ein ewiges Leben in den Lichtspielhäusern könnte sicherlich auch die Manitu-Saga haben, wenn die Ticketverkäufe der Fortsetzung auch nur ansatzweise an die Spitzenwerte des ersten Teils heranreichen. Offiziell angekündigt wurde Der Schuh des Manitu 3 bisher allerdings nicht. Entsprechende Pläne standen trotzdem schon im Raum.

Nicht nur verrät die Post-Credit-Szene von Das Kanu des Manitu, dass nicht alle Dinge so endgültig sein müssen, wie sie scheinen. Auf der Pressekonferenz zum Kinostart hat Bully durchblicken lassen, dass es die Idee gab, Teil 2 und 3 direkt hintereinander drehen. Schlussendlich ist das Leinwanddoppel aber nicht zustande gekommen.

Konkret verriet Bully:

Ich habe beim Drehbuchschreiben schon gesagt, lass uns gleich zwei und drei am Stück machen, dann sind wir es los.

Rick Kavanian kommentierte daraufhin:

Und ich sage im Jahr 2049 ist es [wieder] 24 Jahre später, Christian ist 94, Bully und ich an die 80 – super Zeitpunkt.

Als Bully daraufhin sagte, dass er das gar nicht für so unrealistisch halte, zögerte Christian Tramitz nur mit einem verhaltenen "Ähh, ich weiß nicht" und Sky du Mont scherzte, dass der Film dann an seinem Mausoleum gedreht werden könne. Vorerst wollte sich somit keiner der Beteiligten auf Der Schuh des Manitu 3 festlegen.

Wie realistisch ist Der Schuh des Manitu 3?

Am Ende des Tages kommt es auf zwei Faktoren an: den Erfolg von Das Kanu des Manitu und die Lust der Stars. Wenn Bully und Co. nicht zurückkehren, ist es schwer vorstellbar, wie eine dermaßen spezifische Marke von einem anderen Cast weitergetragen werden kann. Sollte der Film nicht die finanziellen Erwartungen erfüllen, dürfte auch das Interesse seitens des Studios nicht allzu groß an einer Fortsetzung sein.

Angenommen Das Kanu des Manitu wird ein riesiger Erfolg und Bullys Team wäre noch Feuer und Flamme für den Stoff, könnte sogar spekuliert werden, dass weitere Sketch-Ideen aus der Bullyparade ins Kino zurückkehren. Lissi und der wilde Kaiser vermutlich weniger, aber von (T)Raumschiff Surprise würde sich definitiv eine Periode 2 anbieten, nachdem der Auftakt über neun Millionen Tickets verkauft hat.

Mehr zu Das Kanu des Manitu:

Das Kanu des Manitu läuft ab dem 14. August 2025 in den deutschen Kinos. Neben Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian und Sky du Mont gehören u.a. Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz und Friedrich Mücke zum Cast.