Unbedingt nach dem Abspann von Das Kanu des Manitu sitzen bleiben: Post-Credit-Szene hat große Überraschung

Bullys neue Western-Komödie Das Kanu wartet mit einer Post-Credit-Szene auf. Ihr solltet also unbedingt bis zum Ende des Abspanns sitzen bleiben, wenn ihr den Moment im Kino sehen wollt.

Abahachi, Ranger und Dimitri sind zurück: Nach dem Vorbild der Winnetou-Filme begeben sich Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian einmal mehr in die Welt des Wilden Westens und erleben auf der Suche nach dem Das Kanu des Manitu ein überaus chaotisches Abenteuer voller Missverständnisse.

Das hat der Trailer zur Fortsetzung von Der Schuh des Manitu deutlich gemacht. Knapp eineinhalb Stunden lang wird ein Filmklassiker nach dem anderen durch den Kakao gezogen, während das eingespielte Bullyparade-Team die beliebten Figuren erneut zum Leben erweckt. Ganz am Ende gibt es eine besondere Überraschung.

Achtung, es folgen Spoiler!

Das Kanu des Manitu überrascht mit Post-Credit-Szene

Ob wir eine Extra-Large-Version von Das Kanu des Manitu erhalten werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Dafür gibt es im Kino eine kleine Zugabe: Wenn ihr bis zum Ende des Abspanns sitzen bleibt, erwartet euch eine kurze Bonusszene, die das Schicksal von einer zentralen Figur der Reihe klärt: Santa Maria.

Der von Sky du Mont verkörperte Bösewicht, der bereits im Original eine entscheidende Rolle spielte, tritt im letzten Akt von Das Kanu des Manitu erneut als Gegenspieler in Erscheinung und verfrachtet die Action auf einen Zug. Er hat es auf das titelgebende Paddelboot abgesehen, das ewiges Leben schenken soll.

Das passiert nach dem Abspann von Das Kanu des Manitu

Schlussendlich geht Santa Maria aber auch dieses Mal leer aus und rast mit dem der führerlosen Eisenbahn direkt in den Abgrund. Unmöglich, dass er diesen Sturz überlegt hat, oder? Nun ja, die Post-Credit-Szene erzählt eine andere Geschichte: Hier sehen wir, wie sich Santa Maria kurz vor seinem vermeintlichen Abgang rettet.

Mit einem Fallschirm entkommt er schon wieder dem Tod, nachdem er im ersten Teil den Sturz in die Grube überlebt hat. Mit einem unverschämten Grinsen im Gesicht macht er sich von dannen – begleitet von einer Musik, die deutlich auf die klassischen James Bond-Filme anspielt. Fehlt nur noch der Satz: "Santa Maria kehrt zurück in ..."

Macht euch keine Hoffnungen auf Santa Marias Rückkehr

Obwohl die Frage nach Teil 3 der Manitu-Saga jetzt definitiv im Raum steht, ist die Rückkehr von Santa Maria sehr unwahrscheinlich. Selbst wenn sich Bully und Co. für einen weiteren Teil entscheiden, hat Sky du Mont bereits im März verkündet, dass er nicht mehr vor die Kamera zurückkehrt. Das Kanu des Manitu ist sein letzter Film.

Das Ende seiner Schauspielkarriere vor der Kamera bedeutet allerdings nicht, dass sich Sky du Mont komplett aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Im Gegenteil: Als Sprecher und Vorleser von Hörbüchern werden wir sicherlich noch mehr von ihm hören, ganz zu schweigen davon, dass er als Schriftsteller seine eigenen Romane schreibt.

Das Kanu des Manitu läuft ab dem 14. August 2025 in den deutschen Kinos. Neben Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian und Sky du Mont gehören u.a. Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz und Friedrich Mücke zum Cast.