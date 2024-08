Das klingt nach dem größten neuen Jenna Ortega-Projekt: Sci-Fi-Meister will sie für geheimnisvollen Hollywood-Film

Wednesday-Star Jenna Ortega ist für das neue Projekt von J.J. Abrams im Gespräch. Es wäre das erste Mal seit fünf Jahren, dass er nicht nur produziert, sondern auch Regie führt.

Filmemacher J.J. Abrams ist ein vielbeschäftigter Mann in Hollywood. In den letzten fünf Jahren produzierte er aber vor allem durch seine Firma Bad Robot verschiedene Projekte. Der letzte Film, für den er auf dem Regiestuhl Platz genommen hatte, war Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers von 2019.

Diese Pause könnte jetzt vorüber sein, denn Abrams hat ein neues Filmprojekt am Köcheln, für das er sowohl Drehbuch als auch Regie übernehmen soll. Darüber hinaus hat er schon zwei große Stars im Visier, die mit dem Vorhaben in Verbindung gebracht werden.

Sci-Fi-Filmemacher J.J. Abrams hat Jenna Ortega für Mystery-Filmprojekt im Auge

Bereits bekannt war laut Deadline die Besetzung von Glen Powell, der seit Mai dieses Jahres an Bord ist. Neuerdings soll nun auch Wednesday-Star Jenna Ortega mit von der Partie sein. Sie befindet sich derzeit in Gesprächen für das mysteriöse Projekt, heißt es . Wenig ist bisher bekannt über den Film, aber natürlich produziert Bad Robot das Ganze wieder.

Warner Bros. Jenna Ortega in Beetlejuice Beetlejuice

Über den Inhalt des neuen Abrams-Films ist bisher nur ein seltsames Detail bekannt. Und zwar, dass es sich um keinen Zeitreisefilm handeln wird. Was so eigenartig-spezifisch ist, dass es uns natürlich einen Zeitreisefilm vermuten lässt. Der Filmemacher macht seinem Ruf als Mystery-Box-Hersteller also schon wieder sehr früh alle Ehre.



Powell ist gerade erst in Twisters zu sehen gewesen, während Ortega demnächst in Beetlejuice Beetlejuice (Filmstart: 5. September 2024) mitmischen wird. Davon abgesehen wird sie natürlich die 2. Staffel ihrer überaus erfolgreichen Netflix-Serie anführen. Bei all diesen Jobs scheint es so, als könne sie das Wegfallen ihres Scream-Engagements locker wegstecken.

Apropos Serien...

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im August bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im August umfassen Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie ebenso wie das Netflix-Finale von The Umbrella Academy. Außerdem kehrt mit The Bear eine der besten Serien der letzten Jahre zurück und Batman sowie der Terminator mische den Monat ebenfalls auf.