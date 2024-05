Maxton Hall Staffel 2: Die Amazon-Fortsetzung steht jetzt schon vor einem gewaltigen Problem

Die 2. Staffel von Maxton Hall wurde für Amazon Prime Video bestätigt. Doch es gibt ein Problem: Denn der Hauptdrehort der Serie kann für unbestimmte Zeit nicht betreten werden.

Maxton Hall - Die Welt zwischen uns avancierte in den letzten Wochen zum Überraschungs-Hit auf Amazon Prime Video und kletterte in zahlreichen Ländern auf Platz 1 der Serien-Charts ‒ und das als deutsche Serie. Kein Wunder also, dass der Streamer bereits den Weg für die 2. Staffel freimachte und neue Folgen offiziell bestätigte.

Doch nun gibt es ein Problem, das die Zukunft der Serie in Gefahr bringt. Denn das Schloss Marienburg, das in der 1. Staffel als Hauptdrehort für das titelgebende Elitecollege Maxton Hall hergehalten hat, musste seine Türen kürzlich auf unbestimmte Zeit schließen.

Maxton Hall-Drehort Schloss Marienburg auf unbestimmte Zeit geschlossen

Das Schloss Marienburg wurde zwischen 1858 und 1869 südlich von Hannover erbaut und konnte in den letzten Jahren als Museum besucht werden. 2022 hielt das Gebäude für die Dreharbeiten zur 1. Staffel von Maxton Hall als Drehort des Elitecolleges her, in dem Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) und James Beauford (Damian Hardung) zur Schule gehen. Wie der Website Visit Hannover entnommen werden kann, musste das Schloss Ende 2023 jedoch die Türen zu seinen Innenräumen schließen.

Amazon Prime Video/Stephan Rabold Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung in Maxton Hall

Wie die Hannoverische Allgemeine dazu berichtete, ist der Grund dafür der sogenannte Echte Hausschwamm, der sich als Pilz in dem Dach des Gebäudes eingenistet hat und dieses unter Einsturzgefahr stellt. Das Schloss wird nun umfangreichen Sanierungsarbeiten unterzogen, bevor die Innenräume wieder von der Öffentlichkeit ‒ und auch der Filmcrew ‒ betreten werden können. Das könnte jedoch noch viele Monate dauern und die geplanten Dreharbeiten von Staffel 2 somit massiv verzögern.

Kann Maxton Hall Staffel 2 ohne Schloss Marienburg gedreht werden?

Wie Visit Hannover schreibt, sei der Innenhof des Schlosses jedoch nicht von der Sperrung betroffen. Somit könnten Außenaufnahmen wahrscheinlich ohne weitere Probleme stattfinden. Für Innenaufnahmen könnte die Marienburg dagegen mit einem alternativen Drehort wie etwa einer anderen Burg oder einem anderen Schloss ersetzt werden.

Eine weitere Möglichkeit würde sich darin bieten, die betroffenen Kulissen in einem Studio nachzubauen. Während hier wahrscheinlich hohe Kosten und ein gewaltiger Aufwand für das Szenenbild entstehen, spart sich das Produktionsteam womöglich jede Menge Papierkram und strenge Auflagen, die einen Dreh in einem denkmalgeschützten Gebäude überhaupt erst möglich machen.

Aufgrund des großen Erfolgs der Serie hegen alle Beteiligten jedoch wahrscheinlich ein großes Interesse daran, die 2. Staffel von Maxton Hall so schnell wie möglich zu Amazon Prime Video zu bringen. Dass uns diese noch 2025 auf dem Streamer erreicht, darf also weiterhin gehofft werden.