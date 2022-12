Das nächste 1899: Netflix übernimmt aufwendige Sci-Fi-Serie, die "für das deutsche Kino nicht zu stemmen" war

Für Netflix dreht Florian David Fitz eine neue Mystery-Drama-Serie mit Sci-Fi-Einschlag. Der Aufwand soll riesig sein, was schon jetzt nach einem potenziellen neuen 1899 klingt.

Nach Dark und 1899 arbeitet Netflix schon am nächsten potenziellen Streaming-Hit aus Deutschland. Wie jetzt bekannt wurde, dreht Schauspieler und Regisseur Florian David Fitz eine neue Serie, die als Mix aus Mystery, Sci-Fi und Drama beschrieben wird. Nur dank Netflix soll das aufwendige Projekt endlich realisierbar sein. Wir haben Details für euch.

Schaut hier noch ein Behind-the-Scenes-Video zu 1899:

1899 - S01 Clip Behind the Scenes (English) HD

Sci-Fi-Mystery von Florian David Fitz könnte der nächste Netflix-Hit werden

Laut DWDL handelt die vierteilige Mini-Serie mit dem Arbeitstitel Hello von Sven und seiner Tochter Charlie, die am Flughafen auf die Ankunft von Paula warten. Dann stellt sich jedoch heraus, dass das Flugzeug verschwunden ist. Als Hinweis hat Paula Sven Rätsel hinterlassen, die erstaunliche und gefährliche Erkenntnisse über ihre Zeit auf der ISS im Weltraum enthüllen.

Neben der Regie wird Florian David Fitz auch die Hauptrolle übernehmen. In weiteren Rollen sind unter anderem Peri Baumeister, Yuna Bennett, Nilam Farooq, Katharina Schüttler, Katharina Thalbach, Uwe Preuss, Meret Becker und Sheeba Chaddha dabei.

Florian David Fitz erzählt über das Netflix-Projekt, dass ihn das Drehbuch vor Jahren schon begeisterte, fürs deutsche Kino aufgrund des großen Aufwands aber nicht zu stemmen war. Der Streamingdienst sei die ideale Heimat für solche Stoffe, die mehrfach Haken schlagen und emotionale Geschichten mit übersinnlichen Themen verbinden. Ein Starttermin für Hello steht noch nicht fest.

