Versteckt im The Last of Us-Trailer: 3 Details, die nur Fans der Spiele verstehen

Der erste The Last of Us-Trailer ist da und überzeugt viele Horror-Fans. Aber nur Anhänger:innen der Spiele werden drei Kleinigkeiten sofort erkannt haben.

Der erste lange Trailer zur Serien-Adaption The Last of Us der gefeierten Videospiel-Vorlage ist endlich da und dürfte vielen Horror-Fans richtig gut gefallen haben. Aber nur, wer die Spiele tatsächlich gespielt hat, wird drei rührende Details erkannt haben.

The Last of Us-Trailer bringt Cast des Videospiels und ganz besonderes Lied zurück

Da sind zunächst einmal zwei Rückkehrer:innen aus der Videospiel-Vorlage. Wie bereits zuvor berichtet wurde, gehören nämlich auch Ashley Johnson und Troy Baker zum Serien-Cast. Erstere spricht im Spiel Ellie (Besetzung in der Serie: Bella Ramsey) und Letzerer Joel (Pedro Pascal). Johnson spielt womöglich Ellies Mutter, Baker den Angehörigen einer bewaffneten Miliz. Welche Bedeutung die Rollen der beiden für die Serie haben, ist nicht bekannt.

Das dritte Detail ist dagegen nicht sichtbar, sondern nur hörbar. Es handelt sich um das Lied Take Me On der Band A-Ha, das im Trailer verwendet wird. Der Song ist Teil einer extrem emotionalen Szene aus dem Videospiel The Last of Us Part II, in der Ellie ihn auf der Gitarre spielt. Das Instrument symbolisiert die Beziehung zwischen ihr und ihrem Beschützer Joel.



Wann kommt The Last of Us zu Sky und WOW?

Ob die Gitarrenszene womöglich auch in der Serie Verwendung findet und wie relevant die Rollen von Johnson und Baker tatsächlich sind, wird sich schon bald herausstellen. In der Nacht vom 15. auf den 16. Januar 2023 soll die erste Folge bei Sky und WOW erscheinen.

