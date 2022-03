Das neue Transformers: Macher von Netflix-Rekordhit will geliebte Sci-Fi-Reihe erobern

Nach dem Netflix-Megahit Red Notice soll der Regisseur eine extrem beliebte Sci-Fi-Serie als Realfilm drehen. Die Umsetzung könnte das neue Transformers werden.

Nachdem er den erfolgreichsten Netflix-Film aller Zeiten gedreht hat, wird Red Notice-Regisseur Rawson Marshall Thurber in Hollywood immer gefragter. Wie jetzt feststeht, soll er neben den Red Notice-Sequels auch einen Realfilm zum beliebten japanischen Sci-Fi-Anime Voltron - Verteidiger des Universums drehen, den es auch als Netflix-Neuauflage gibt. Hier zeichnet sich ein Transformers-Ersatz mit Franchise-Potenzial ab.

Sci-Fi-Realfilm von Voltron löst bereits Wirbel aus

Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll Rawson Marshall Thurber einen Voltron-Realfilm mitschreiben und inszenieren. Schon jetzt löst das geplante Projekt wohl einen regelrechten Wettstreit um die Rechte in Hollywood aus. Im Rennen um das Sci-Fi-Projekt sollen sich neben Warner Bros., Universal und Amazon insgesamt sechs Studios und Streamingdienste befinden.

Schaut hier noch einen Trailer zu Netflix' Voltron-Neuauflage:

Voltron Legendary Defender - S01 Trailer 2 (English) HD

Die insgesamt acht Staffeln umfassende Netflix-Serie Voltron: Legendärer Verteidiger basiert auf den japanischen Anime-Hits Beast King GoLion und Kikou Kantai Dairugger XV, die in den 80ern ausgestrahlt wurden. In der Geschichte kämpfen fünf Teenager in Robotern gegen eine Alien-Invasion.



Schon vor rund 20 Jahren gab es erste Versuche, Voltron als Realfilm zu adaptieren. Jetzt soll der Red Notice-Regisseur dafür sorgen, dass der Transformers-Ersatz endlich realisiert wird.

Da außerdem Red Notice 2 & 3 am Stück gedreht werden sollen, steht noch nicht fest, wann wir mit dem Voltron-Realfilm rechnen können. Transformers-Fans haben aber auch für die nächsten 5 Jahre ausgesorgt, denn Teil 7 der Sci-Fi-Reihe soll gleich eine neue Trilogie starten.

