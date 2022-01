Netflix kündigt Red Notice 2 und 3 an – und orientiert sich dabei an Marvels Avengers-Filmen

Netflix hat gleich zwei Red Notice-Sequels mit Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds angekündigt. Beide Teile werden am Stück gedreht, was unter anderem auch bei Avengers 3 und 4 der Fall war.

Auch wenn Red Notice in keinen Listen der besten Filme 2021 aufgetaucht ist und gefühlt niemand mehr über den Blockbuster redet, hat die Actionkomödie dem Streamingdienst bis dato die meisten Netflix-Aufrufe aller Zeiten eingebracht.

Dadurch war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis eine Fortsetzung angekündigt wird. Das hat Netflix jetzt getan, doch es bleibt nicht bei einem Sequel.

Netflix lässt Red Notice 2 und 3 am Stück drehen

Wie Deadline berichtet, bekommt Red Notice von Netflix mindestens zwei Fortsetzungen. Red Notice 2 und 3 werden dabei direkt am Stück gedreht. Bisher ist nur bekannt, dass Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds als großes Star-Trio zurückkehren werden. Dazu sollen neue Charaktere kommen, zu denen es noch keine genaueren Infos gibt.

Schaut hier noch einen Clip aus Red Notice:

Red Notice - Clip 1 (English) HD

Auch zur Handlung der Red Notice-Fortsetzungen ist noch nichts bekannt. Wer den Netflix-Blockbuster gesehen hat, kann sich nach der Schlussszene aber vorstellen, wie die Reise zuerst weitergeht.

In verschiedenen Franchises wurden mehrere Fortsetzungen am Stück gedreht. Dazu zählen zum Beispiel Matrix: Reloaded und Matrix: Revolutions, Fluch der Karibik 2 und 3 sowie das größte Marvel-Ereignis überhaupt mit Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame, die auch zusammen gedreht wurden. James Cameron dreht gerade sogar die Fortsetzungen Avatar 3 bis 5 am Stück.

Im besten Fall fühlen sich diese Fortsetzungen dann an wie aus einem Guss und wirken geschlossener bzw. besser verbunden. Die Dreharbeiten zu Red Notice 2 und 3 sollen Anfang 2023 beginnen. Das erste Sequel dürften dann nächstes Jahr noch auf Netflix erscheinen. Vielleicht überrascht der Streamingdienst die Fans und veröffentlicht sogar beide Fortsetzungen in einem Jahr.

