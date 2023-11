Das realistischste Lichtschwert, das ihr kaufen könnt, gibt's bei Amazon jetzt 70 Euro günstiger: Original-lizenzierte Klinge eines legendären Siths

Das ist was für echte Star Wars-Kenner: Die Klinge des mysteriösen Sith-Lords Revan ist die bisher authentischste Replik einer Jedi-Waffe. Bei Amazon spart ihr gerade 26 Prozent.

Nur Hardcore-Fans und Expert:innen dürften ihn kennen: Der Sith Lord Revan kam in keinem der Star Wars-Filme vor, sondern tauchte zum ersten Mal in dem Videospiel Star Wars Knights of the Republic auf. Bei Amazon könnt ihr euch jetzt eine original-lizensierte Nachbildung seines Lichtschwertes sichern. Und die ist, laut Hersteller, das realistischste Modell der hochwertigen Force FX Elite-Lichtschwerter aus der Star Wars The Black Series von Hasbro.

Was bietet das Darth Revan Force FX Elite Lichtschwert?

Das außergewöhnliche Design des Lichtschwerts wird euch sicher als erstes ins Auge stechen. Es wurde, wie von der Premium-Serie gewohnt, penibel auf alle Details des original Schwertes aus dem Videospiel geachtet. Dazu gibt es aus dem Rollenspiel-Klassiker inspirierte Effekte wie verschiedene Sounds, die schrittweise Aktivierung der Waffe, die Blasterabwehr und Wandzerteilung und einen Farbwechsel der Klinge. Moderne LEDs sorgen für beeindruckende Lichteffekte. Ihr bekommt also das bis dato fortschrittlichste Lichtschwert, das ihr offiziell kaufen könnt.

Hasbro Moderne LEDs machen das Star Wars-Erlebnis noch immersiver

Praktischerweise sind die Klinge und der Kyberkristall abnehmbar. So könnt ihr das Lichtschwert stolz auf dem enthaltenen Ständer präsentieren.

Wer ist Darth Revan?

In Knights of the Old Republic spielt ihr Revan als Hauptcharakter. Ein Ex-Jedi, der sich vom Jedi-Orden lossagte, zum dunklen Sith Lord wurde und einen erbitterten Krieg gegen die Jedis und die galaktische Republik führte. Doch aufgrund einer Amnesie verliert er sein Gedächtnis und wird zum Jedi umerzogen und damit Teil der galaktischen Republik.Legends umfasst alle lizenzierten Star Wars-Geschichten, die außerhalb der sechs Originalfilme von George Lucas spielen.

Revan sollte ursprünglich in der Animations-Serie Star Wars: The Clone Wars einen Auftritt haben, wurde dann aber in letzter Sekunde gestrichen. In dem Lexikon Star Wars The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary wurde er 2019 wieder erwähnt und damit in den aktuellen Canon wiedereingeführt. Was meint ihr, werden wir in Zukunft wieder mehr von Darth Revan sehen?

