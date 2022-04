Das Schicksal von NCIS steht fest: Sender entscheidet über Zukunft aller Navy CIS-Serien

Das NCIS-Franchise dominiert das lineare Fernsehen seit Jahren. Nun hat der US-Sender CBS über die Zukunft der einzelnen Serien entscheiden. Für Fans gibt es definitiv einen Grund zur Freude.

Während die meisten Serien bei Netflix, Amazon und Co. selten über drei Staffeln kommen, sieht das traditionelle Network-Fernsehen in den USA noch ganz anders aus. Besonders das NCIS-Franchise, das seit Jahren das Programm von CBS dominiert, lässt die Streaming-Konkurrenz in puncto Staffel- und Episodenanzahl alt aussehen.



Das wird auch in Zukunft so bleiben: Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat sich CBS dazu entschieden, sämtliche aktuelle NCIS-Serien zu verlängern. Konkret gehören dazu Navy CIS, Navy CIS: L.A. und NCIS: Hawaii. Alle drei Serien werden in der Saison 2022/2023 mit neuen Fällen für Spannung im linearen Fernsehen sorgen.

Die NCIS-Zukunft ist gesichert: Drei Serien gehen weiter und eine vierte kommt noch

Navy CIS, die große Flaggschiffserie von CBS, die als Spin-off aus J.A.G. - Im Auftrag der Ehre hervorgegangen ist, steuert auf die 20. Staffel zu. Das ist eine beeindruckende Zahl, zumal wir hier nicht von acht bis zehn Episoden pro Staffel reden. Der übliche Staffelumfang einer NCIS-Serie pendelt sich bei 24 Episoden ein.

hier könnt ihr den Trailer zu NCIS: Hawaii schauen:

NCIS Hawaii - S01 Trailer (English) HD

Der Los Angeles-Ableger geht derweil in die 14. Staffel und NCIS: Hawaii hat nach der Premiere letztes Jahr seine erste Verlängerung erhalten. Die Erfolgsgeschichte des Franchise wurde lediglich kurz durch das Ende von Navy CIS: New Orleans unterbrochen. Doch selbst hier reden wir von sieben Staffeln (!) und 155 Episoden.

Darüber hinaus befindet sich mit NCIS: Sydney eine weitere Serie aus dem NCIS-Universum in der Entwicklung. Diese soll 2023 bei dem Streaming-Dienst Paramount+ und dem australischen Sender Network 10 zu sehen sind. Es ist das erste Mal in der NCIS-Geschichte, dass sich eine Serie über die Grenzen der USA hinauswagt.

Wann starten die neuen Staffeln von Navy CIS, Navy CIS: L.A. und NCIS Hawaii?

Konkrete Starttermine für die neuen Staffeln gibt es noch nicht. Ausgehend von den Ausstrahlungen der vergangenen Jahre können wir aber davon ausgehen, dass Navy CIS, Navy CIS: L.A. und NCIS Hawaii im September/Oktober 2022 auf CBS zurückkehren.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im März 2022

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im März 2022 starten einige spannende Serien, u.a. die 2. Staffel von Star Trek: Picard, Moon Knight aus dem Haus Marvel und das Epos Pachinko bei Apple TV+. Wir haben die größten Serien-Highlight des Monats für euch aufgelistet.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Schaut ihr noch eine der NCIS-Serien? Und wenn ja, welche?