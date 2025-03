Das tragische Adolescence-Ende einfach erklärt: Warum musste Katie sterben?

In der Netflix-Serie Adolescence wird ein 13-Jähriger beschuldigt, eine Mitschülerin ermordet zu haben. Wir erklären euch, wie der Fall gelöst wird und die Motive dahinter.

In der neuen Netflix-Serie Adolescence dreht sich zunächst alles um die Frage, ob der 13-jährige Teenager Jamie Miller (Owen Cooper) seine Mitschülerin Katie Leonard ermordet hat. Wer nur die erste Folge schaut, erhält am Ende darauf schon die Antwort. Die Serie von Regisseur Philip Barantini beschäftigt sich anschließend vielmehr mit den Beweggründen hinter der Tat, die sich aus mehreren Faktoren zusammensetzen.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zur Auflösung und den Motiven von Adolescence!

Netflix-Hit Adolescence klärt Mordfrage überraschend früh

Im Auftakt der Serie wird Jamie von der Polizei verhaftet und in Gewahrsam genommen, da er unter Mordverdacht steht, seine Mitschülerin getötet zu haben. Am Ende des Verhörs kommt es in Folge 1 schon zur großen Enthüllung: Jamie wurde von einer Überwachungskamera auf einem Parkplatz dabei gefilmt, wie er siebenmal auf Katie einsticht und sie so ermordet. Dem Teenager und seinem Vater Eddie (Stephen Graham) wird das Video von dem Ermittler Luke Bascombe (Ashley Walters) vorgespielt.

Die Frage, ob Jamie den Mord begangen hat, ist also schon vergleichsweise früh geklärt. Komplexer fallen die Motive für die Tat aus, die in Folge 2 und 3 enthüllt und ergründet werden.

Die Motive des Adolescence-Mords führen in die Abgründe des Internets

Die zweite Folge der Netflix-Serie führt Bascombe an Jamies Schule, die auch sein eigener Sohn besucht. Nach und nach erfährt der Ermittler hier, dass Jamie ein schüchterner Schüler ist, der auch Opfer von Mobbing wurde. Obwohl es zunächst so aussah, als hätte der 13-Jährige über soziale Medien wie Instagram positiven Kontakt zu Katie gehabt, steckt hinter den verschiedenfarbigen Herz-Emojis mehr.

Von seinem Sohn erfährt Bascombe, dass jede Farbe und einzelne Emojis eigene Bedeutungen haben, die unter anderem für belustigende oder erniedrigende Kommentare stehen. Jamie, der unter fehlendem Selbstbewusstsein litt und sich als ungeliebter Außenseiter wahrnahm, fühlte sich von seiner Mitschülerin also zusätzlich gedemütigt.

Als Schlüsselfolge zu Jamies Verhalten entpuppt sich Episode 3 von Adolescence. Sie besteht aus einem längeren Gespräch zwischen dem Teenager und der Psychologin Briony Ariston (Erin Doherty), die herausfinden soll, warum Jamie Katie ermordet hat. Der Junge befindet sich zu diesem Zeitpunkt, 7 Monate nach seiner Verhaftung, noch immer in einer Abwehrhaltung und bestreitet, die Tat begangen zu haben.

Trotzdem lässt der Teenager hier tief blicken, was seine persönliche Motivation angeht. Wir erfahren, dass Jamie im Netz auf die Incel-Community gestoßen ist, von der er sich verstanden und bestätigt gefühlt hat. Die sogenannten Incels sind eine Subkultur von Männern, die der Meinung sind, dass sie unfreiwillig von Frauen ignoriert werden und keinen Sex haben.

Von Incels geht oft gewalttätiges Potenzial aus, da viele von ihnen Frauen die Schuld an ihrem Leben geben. Einer der bekanntesten Influencer, der als Incel-Vorbild gilt, ist Andrew Tate, der sich für männliche Dominanz und weibliche Unterwerfung ausspricht. 2022 wurde er mit seinem Bruder Tristan bei Bukarest wegen Verdacht auf Menschenhandel, Vergewaltigung und organisierte Kriminalität verhaftet. Zuletzt stand er in Rumänien zeitweise unter Hausarrest.

In Adolescence führen Jamies niedriges Selbstwertgefühl, Mobbingattacken und Erniedrigungen durch Katie zusammen mit der Entdeckung der Incel-Subkultur im Internet dazu, dass der Teenager seine Mitschülerin schließlich tötet. Zuvor hat sie ihn öffentlich selbst als Incel bezeichnet.

In der finalen Folge geht es noch um die Auswirkungen der Tat auf seine Familie, bestehend aus Vater Eddie, Mutter Manda (Christine Tremarco) und seiner Schwester Lisa (Amélie Pease).

Während sich seine Eltern Vorwürfe machen und nicht sicher sind, ob sie in ihrer Elternrolle versagt haben, ruft Jamie schließlich seinen Vater und erklärt ihm, dass er beim bevorstehenden Gerichtsverfahren auf schuldig plädieren wird. Er hat seine Tat mittlerweile eingesehen und will juristisch dafür einstehen. Inwiefern seine Eltern mit zur Verantwortung gezogen werden müssen, lässt die Netflix-Serie zur Diskussion offen.