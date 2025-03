Das vielleicht nutzloseste Stück Merchandise stammt von Star Trek und ist 50 Jahre später absoluter Kult: der Space Fun Helm

Ihr seid Star Trek-Fans, habt aber noch nie vom berühmten Space Fun Helm gehört? Kein Wunder! Dies ist die Geschichte eines absurd lächerlichen Produkts.

Raumschiff Enterprise begründete in den Sechziger Jahren eines der weltweit größten Science Fiction-Franchises. Mittlerweile sind wir beinahe gewohnt, dass solche Marken durch unzählige Produkte und exzessive Vermarktung ausgeschlachtet werden. Auch Star Trek-Begeisterte konnten schon vor Jahrzehnten einen Plastik-Phaser oder einen Multifunktions-Gürtel erwerben, um Zuhause eigene Weltraum-Abenteuer nachzuspielen.

Ein Merchandise-Produkt aus den Siebzigern sorgte jedoch schon damals für Irritation. Der sogenannte Space Fun Helm sah nicht nur fragwürdig aus – niemand wusste, was seine Funktion sein sollte.

Der Space Fun Helm hatte überhaupt nichts mit Star Trek zu tun

In der Serie kam der spaßige Helm mit Antenne und Sirene niemals vor. Überhaupt ist gar nicht klar, wofür das Teil gut sein soll. Zwar steht in dicken Buchstaben SPOCK auf dem weißen Plastik, doch mitgeliefert werden auch die Aufschrift für KIRK und MCCOY. Kinder konnten sich demnach selbst aussuchen, welchen Namen ihres Lieblingshelden sie auf dem Kopf herumtrugen.

Die Aufschrift auf dem Karton hat dennoch Eindruck gemacht: Da das Spielzeug auch scherzhaft als "Spock-Helm" bezeichnet wurde, durfte Mr. Spock-Schauspieler Ethan Peck in einem Unboxing-Video in den Genuss des nutzlosen Spielzeugs kommen. Er verkörpert Spock in der aktuell laufenden Serie Star Trek: Strange New Worlds und hat sichtlich Mühe, das Gadget seines Charakters ernst zu nehmen.

Echten Fans wurde schnell klar, dass es sich bei dem Produkt um einen puren Cashgrab handelte: der Versuch, mit wenig Aufwand und liebloser Produktion Geld zu verdienen. Doch anstatt sich zu empören, fand das Star Trek-Fandom wie so oft einen ganz eigenen Umgang mit dem Thema.

Wie CBR berichtet, wurde der spaßige Weltraum-Helm über die Jahre zu einem ironischen Fan-Favoriten – bis er am Ende sogar einen Auftritt in einer bekannten Serie bekam.

In Lower Decks wird der Weltraum-Spaßhelm zur Realität

Die Animationsserie Star Trek: Lower Decks ist dafür bekannt, kleine Easter Eggs und alte Star Trek-Anspielungen aufzugreifen, die anderswo in Vergessenheit geraten. So auch hier. Schon in Episode 10 der Serie konnten aufmerksame Fans einen Space Fun Helm in Mariners Vorrat an Schmuggelware entdecken. Damit gehört das Gadget nach beinahe 50 Jahren zum Kanon.

Ein weiteres Mal taucht der Helm in Episode 5 der 3. Staffel auf. Hier sehen wir ihn als Antiquität des sogenannten “Sammlers”, den wir als Widersacher aus einer Episode Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert kennen. Mariner und Boimler begegnen dem Sammler bei einer Messe. Die Funktion des Helms bleibt jedoch weiter ungeklärt.

Diese Geschichte ist vermutlich das einzige Beispiel der Welt, bei dem ein Merchandise-Produkt erst verkauft wird und dann im Franchise auftaucht, statt andersherum. Ein Original-Helm wurde zuletzt übrigens für knapp 800 € im Internet versteigert – damit hätten die Hersteller:innen 1970 wohl auch nicht gerechnet.