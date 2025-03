"Das beste Star Trek seit Langem": Fans drehten einen Film, für den sich sogar Star Trek-Stars einsetzten – und bald wird er fortgesetzt

Die Fan-Produktionen Prelude to Axanar und Star Trek: Axanar blicken auf eine konfliktreiche Geschichte zurück, für die sogar Star Trek-Stars an die Öffentlichkeit gingen.

Vor über zehn Jahren erschien der Star Trek-Fanfilm Prelude to Axanar. Damals ahnte wohl noch niemand der Beteiligten, welche Wellen der Crowdfunding-finanzierte Kurzfilm schlagen würde. Die Veröffentlichung führte zu einem andauernden Star Trek-Rechtsstreit, der bis heute Bestand hat und für viel öffentliche Aufmerksamkeit sorgte. Wir erzählen euch die unglaubliche Erfolgsgeschichte von einer Gruppe Fans und ihrem eigenen Star Trek-Film.

"Star Trek, wie es sein sollte": Prelude to Axanar begeisterte Trekkies

Prelude to Axanar und auch die angekündigte Fortsetzung beschäftigen sich mit dem Kampf um Axanar, der in der Serie Raumschiff Enterprise bloß in einem Nebensatz erwähnt wird. Dabei geht es um den vierjährigen Krieg der Föderation gegen das Klingonische Reich. Ihr könnt euch den gesamten Film kostenlos bei YouTube oder direkt hier im Artikel ansehen:

Teil des Casts waren unter anderem Gary Graham als Vulkanier Soval und J. G. Hetzler als Klingone Martok, die ihre Rollen auch im Star Trek-Kanon verkörperten. Trotz des eher ungewöhnlichen Stils als Dokumentation sind Fans bis heute begeistert: “Das beste Star Trek seit Langem” und “Star Trek, wie es sein sollte” sind nur ein paar Auszüge aus den YouTube -Kommentaren, in denen Trekkies den Kurzfilm loben.

Axanar wurde von den echten Star Trek-Rechteinhabern verklagt

2016 schien es, als wäre der Rechtsstreit beiseite gelegt. CBS und Paramount ließen ihre Copyright-Klage fallen und veröffentlichten stattdessen ein neues Regelwerk auf der offiziellen Star Trek-Homepage , das Fan-Produktionen von nun an stärker regulieren sollte. Darin ausgeschlossen sind unter anderem kommerzielle Projekte oder Produktionen von über 15 Minuten.

2023 ging es aber wieder vor Gericht, da die Macher:innen von Prelude to Axanar aktuell den nächsten Fanfilm in Produktion haben namens Star Trek: Axanar. Plagiarism Today berichtet von Verstößen gegen die Auflagen und einer neuen Geldstrafe, die gegen die Axanar-Verantwortlichen bei ihrem zweiten Film durchgesetzt wurde.

Seit über zehn Jahren warten Fans nun schon auf die Fortsetzung von Prelude to Axanar, für die per Crowdfunding knapp 600.000 Dollar gesammelt wurden. Einige sehen in der Produktion ein beeindruckendes Beispiel für Fan-Produktionen. Andere sind der Meinung, das Team habe sich uneinsichtig verhalten und damit für unnötige Hürden für Fan-Produktionen gesorgt.

So oder so: Wohl kein Fan-Produkt zählt so viele prominente Unterstützer wie Star Trek: Axanar. Wie AV-Club berichtet, sicherte niemand anderes als Star Trek-Regisseur J.J. Abrams selbst dem Film seine Unterstützung zu. Und auch George Takei, bekannt als Sulu aus Raumschiff Enterprise, teilte die Crowdfunding-Kampagne auf seiner privaten Seite, wie Space aufgreift.

Die Fortsetzung erscheint womöglich noch diesen Sommer

In einem Video-Statement meldet sich Axanar-Regisseur Alec Peters mit Neuigkeiten zur Produktion von Axanar. Laut ihm steckt das Projekt tief in der Postproduktion und könnte womöglich noch diesen Sommer erscheinen.

Bis dahin könnt ihr den ersten Teil nachholen. Die 21 Minuten erzählen im dokumentarischen Stil die historischen Umstände der Schlacht um Axanar und stecken voller Liebe zum Detail. Es ist offensichtlich, dass hier echte Liebhaber:innen am Werk waren.