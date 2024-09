“Das war mein schlimmster Moment”: Henry Cavill verletzte sich beim The Witcher-Dreh so brutal, dass es ihn beinahe die Karriere kostete

Henry Cavills Hingabe für seine Rollen kostete ihm bei The Witcher fast die Karriere. So schlimm verletzte sich der Star bei den Dreharbeiten als Geralt von Riva.

Sei es als Superman in Man of Steel oder als Geralt von Riva in The Witcher – Henry Cavill nimmt die Rollen ernst, die er annimmt und gibt alles. Dass er Fan der Fantasywelten ist, merkt man in seinem Spiel wie in den Interviews, die er gibt. Auch seine Stunts will er weitestgehend selbst macht. Seinen brutalsten Unfall hatte Henry Cavill nicht einmal bei einem schweren Stunt.

Henry Cavill riss sich die Achillessehne beim Laufen durch den Wald

Bei all den Stunts und Actionszenen, die Cavill bei The Witcher drehte, war es ausgerechnet eine einfache Szene, in der er durch den Wald lief, die die größten Konsequenzen nach sich zog. In einem Interview mit The Hollywood Reporter erzählten Henry Cavill und Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich von der Verletzung:

Ich weiß noch, wie Henry kurz stehen blieb und wir uns alle fragten: ‘Ist er gestolpert? War da ein Stein?'

Tatsächlich hatte sich der Schauspieler die Achillessehne gerissen – ein Albtraum für alle und besonders für Action-Stars. Der Riss war heftig und Cavill hatte gewaltige Schmerzen. Dabei hatte er noch Glück, dass die Sehne sich nicht vom Knochen gelöst hatte. Wäre das passiert und wäre die Erholung nicht so planmäßig verlaufen, hätte es ihn seine Karriere kosten können.

Es folgte eine Physiotherapie – noch während der Dreharbeiten der 2. Staffel The Witcher. Jeden Morgen vor Drehbeginn um 7 Uhr musste Cavill aufstehen und ein Workout absolvieren, um sich richtig zu erholen. Seine Fans hielt er auf seinem Instagram-Account auf dem Laufenden:

Gleichzeitig wurde der Drehplan neu arrangiert. Sämtliche Action-Szenen wurden nach hinten verlegt, damit Cavill sich möglichst auskurieren konnte, bevor er wieder das Schwert schwang. Das fiel dem Schauspieler allerdings sehr schwer:



Die Schwierigkeit bestand darin, dass ich arbeiten musste, während ich verletzt war. Denn ich wollte mehr für die Produktion tun – ich weiß, wie wichtig es für sie war, die Dinge zu erledigen. Es ging also darum, die Balance zu finden zwischen 'Ja, lasst uns pushen, pushen, pushen' und 'Moment mal, wenn ich mir das weiter zerreiße, ist es das Ende meiner Action-Karriere'. Das war mein schlimmster Moment im vergangenen Jahr - beruflich.

Glücklicherweise konnte Henry Cavill sich erholen und alle The Witcher-Dreharbeiten beenden. In der 4. Staffel wird dennoch Liam Hemsworth die Schwerter des Hexers in die Hand nehmen.

Das hat aber nichts mit der Archillessehne zu tun, denn Henry Cavill stieg freiwillig aus dem Projekt aus, um sich anderen Filmen und Serien zu widmen. Er arbeitet schon seit Jahren an einer Live-Action-Serie von Warhammer 40.000, wo hoffentlich gröbere Verletzungen ausbleiben werden.