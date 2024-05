Erstes Netflix-Video mit neuem The Witcher-Star spaltet Fans der Fantasy-Serie

Liam Hemsworth ersetzt Henry Cavill in der Netflix-Fantasy-Serie The Witcher. Nach einem geleakten Foto liegen jetzt erste Bewegtbilder mit dem neuen Geralt vor.

Die Dark-Fantasy-Saga The Witcher erhält noch eine 4. und 5. Staffel auf Netflix. Die beiden Abschlusskapitel der Serie müssen sich allerdings noch einmal neu vor dem Publikum beweisen, denn wie wir längst wissen, wird Fan-Liebling Henry Cavill ab der kommenden Season von Ersatz-Geralt Liam Hemsworth ersetzt.

Der neue Geralt von Riva ließ sich bisher nur auf einem geleakten Bild von den Dreharbeiten zur 4. Season blicken. Das ist jetzt anders, denn Netflix hat jüngst ein erstes Teaser-Video mit dem frischgebackenen Witcher-Darsteller heraufbeschworen:

The Witcher - S04 Teaser Trailer (English) HD

Fan-Reaktionen auf Liam Hemsworth als Fantasy-Star auf Netflix sind gespalten

Schaut man sich die Kommentare unter dem Video mit Hemsworth an, schwören einige einige, ohne Cavill nicht weiterzugucken. Andere heben hervor, wie ähnlich man ihn zu seinem Vorgänger stylen konnte oder wollen abwarten, bis sie den Nachfolger in Action sehen, um sich ein Urteil zu fällen.

Gegenüber Entertainment Weekly sagte man zur Erscheinung von Geralt 2.0:

Sein Look war über ein Jahr lang in Entwicklung, weshalb es spannend ist, endlich einen ersten Blick auf Liam Hemsworth als Geralt von Riva zu teilen. Cast und Crew waren beeindruckt von der Leidenschaft, Energie und Verkörperung, die Liam von Tag eins an mit zum Charakter brachte – wilder Bart, ikonische Narbe und alles! Wir haben so viel Spaß, Staffel 4 zu drehen und sind gespannt darauf, die Fans auf dieser Reise willkommen zu heißen.

Laurence Fishburne (Matrix, Hannibal) hingegen kommt ganz neu als Regis hinzu, den Fans der Romanvorlage von Andrzej Sapkowski bereits aus dem Buch Feuertaufe kennen. Zurückerwartet werden können außerdem Freya Allan als Ciri und Anya Chalotra als Yennefer.



Wann kommt The Witcher Staffel 4 zu Netflix?

Die 4. Staffel von The Witcher darf im Sommer 2024 auf Netflix erwartet werden. Ein genaues Startdatum wurde noch nicht kommuniziert, wir halten euch aber auf dem Laufenden.

