Wird Johnny Depp jetzt zu John Wick? Erster Trailer zu seinem neuen Action-Thriller vom Spider-Man-Regisseur ist da

Johnny Depp meldet sich zurück, um in seinem nächsten Action-Thriller kämpfend in John Wicks Fußstapfen zu treten. Im Trailer zu seinem neuen Film Day Drinker entdecken wir allerdings noch viel mehr.

The Amazing Spider-Man-Regisseur Marc Webb hat einen neuen Action-Thriller mit Johnny Depp gedreht, hinter dem sich offenbar mehr verbirgt als bisher angenommen. Zumindest legt der erste Trailer zu Day Drinker das nahe.

Schaut hier den Trailer zu Day Drinker mit Johnny Depp:

Day Drinker legt im ersten Trailer übernatürliche Fährten für Johnny Depp aus

Schon vor einem halben Jahr hatte ein Bild von Johnny Depp mit grauen Haaren und Vollbart die Runde gemacht. Jetzt enthüllt der Trailer mehr zu dem geheimnisvollen Projekt, dessen Handlung bisher nur vage bekannt ist: Die gebeutelte Barkeeperin einer Privat-Yacht (Madelyn Cline) trifft auf einen mysteriösen Fahrgast (Depp). Gemeinsam stolpern sie in die Fänge einer Kriminellen (Penélope Cruz), die Unerwartetes aufdeckt.

Der Titel Day Drinker, der als englischer Begriff meist einen alkoholabhängigen Menschen bezeichnet, der schon tagsüber mit dem Trinken anfängt, ist bei Marc Webbs Film offenbar doppeldeutig gemeint. Denn der erste Trailer offenbart, dass Johnny Depp hier eindeutig übernatürlich unterwegs ist. Auch wenn der Trailer die Antwort auf die Frage "Was, wenn all das eine Geistergeschichte ist?" noch offen lässt.

Der prominent auf dem Poster abgebildete Hund, der zusätzliche Erinnerungen zu Ein-Mann-Armeen à la John Wick wachruft, fehlt im Trailer interessanterweise fast vollständig. Ist das schon eine Spur?

Das Video legt zahlreiche übermenschliche Fährten aus: Ein lebendiger Körper wird plötzlich zur Leiche. Kerzen, Vollmond, durchstochene Hände, geschleuderte Körper, brennende Bäume und die scharfkantige Titel-Schriftart verweisen auf Elemente, die nicht von dieser Welt sind. Außerdem tragen sowohl Johnny Depp als auch Penélope Cruz grünliche Kontaktlinsen, die ihre natürliche Augenfarbe verändern. Während der Titel an Vampire denken lässt, legt das Poster eher eine Werwolf-Thematik nahe. Um mehr herauszufinden, müssen wir aber wohl bis zum Start in wenigen Monaten warten.

Hollywood-Comeback? Bald startet Day Drinker mit Johnny Depp

Johnny Depps Thriller Day Drinker hat bereits einen Kinostart: Der Film wird am 25. März 2027 in die deutschen Kinos kommen. Vorher arbeitet Johnny Depp, der nach den Anschuldigungen häuslicher Gewalt von Amber Heard in Hollywood zuletzt weniger in großen Produktionen zu sehen war, aber auch noch im Weihnachtsfilm Ebenezer an seinem Comeback.

Den Willen, auf die große Leinwand zurückzukehren, unterstreichen im Trailer zu Day Drinker nicht zuletzt Johnny Depps Sprüche, die von "Ich sehe keinen erkennbaren Grund, um jetzt aufzuhören" bis zu "Ich bin fertig, wenn ich sage, dass ich fertig bin" reichen.