DC-Ereignis mit spektakulärer Batman-Rückkehr: Erstes Set-Foto enthüllt Bruce Wayne als Rentner

Die Produktion zum kommenden The Flash-Solofilm hat begonnen. Jetzt ist ein erstes Set-Foto von Batman-Star Michael Keaton aufgetaucht, der sich als ideal gealterter Bruce Wayne präsentiert.

Im aktuellen DC-Filmuniversum markiert der kommende The Flash-Solofilm ein gewaltiges Ereignis. Ähnlich wie Marvel, die sich mit Sequels wie Spider-Man 3 und Doctor Strange 2 ins Multiversum stürzen, wird auch der Flash-Film von Es-Regisseur Andy Muschietti viele verschiedene DC-Helden aus unterschiedlichen Universen und Filmepochen vereinen.

Einer davon ist Michael Keaton, der den Dunklen Ritter in den 90ern in den Tim Burton-Filmen Batman und Batmans Rückkehr gespielt hat. Er wird in The Flash genauso auftauchen wie Ben Afflecks Batman aus Zack Snyders DC-Filmen. Jetzt ist unter anderem laut Cinema Blend ein erstes Set-Foto von Keaton als Bruce Wayne aufgetaucht.

Set-Foto von gealtertem Bruce Wayne passt ideal zu einer bestimmten Vorlage

Auf dem Set-Foto zu The Flash präsentiert sich Michael Keaton fast 30 Jahre nach Batmans Rückkehr erneut in seiner ikonischen Bruce Wayne-Rolle:

Auch wenn dieser Bruce Wayne mittlerweile schon als Rentner durchgehen kann, der sich vom Superhelden-Geschäft friedlich zurückgezogen hat, dürfte Keatons Rolle im The Flash-Film noch spannend werden. Wie sich dieser Batman in die Story des DC-Blockbusters einfügen und wie groß sein Auftritt überhaupt wird, ist noch nicht bekannt.

Schon jetzt erinnert dieser ältere Bruce Wayne aber erneut an die Zeichentrickserie Batman of the Future. Darin ist Bruce Wayne zu alt für das Superhelden-Kostüm geworden und betreut stattdessen als Mentor den jüngeren Batman-Nachfolger Terry McGinnis. Vielleicht tritt Keaton in The Flash dann auch als eine Art Mentor auf, während irgendwann im Film ja auch noch Ben Afflecks Version des DC-Helden auftauchen wird.

Der deutsche Kinostart von The Flash ist momentan auf den 30. Juni 2022 festgesetzt.



Wie stellt ihr euch Michael Keatons Batman-Rückkehr in The Flash vor?