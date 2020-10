DC-Highlight beim Amazon Prime Day: 19 Filme in einer Box als Angebot

Neben den DC-Kinofilmen sind in Deutschland auch viele Zeichentrickfilme des Superhelden-Universums erschienen. Beim Amazon Prime Day könnt ihr euch eine Box mit 19 Stück davon als Sonderangebot sichern.

Im Kino ist das DC-Universum zum größten Superhelden-Franchise neben dem Marvel Cinematic Universe (MCU) geworden. In den letzten 10 Jahren sind hier einige Blockbuster rund um Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman & Co. erschienen. Daneben wurden aber auch schon viele DC-Zeichentrickfilme in Deutschland veröffentlicht.

Für Fans dieser Produktionen gibt es beim Amazon Prime Day ein unschlagbares Angebot. Die DC Universe 10th Anniversary Collection mit 19 Filmen auf 19 Blu-rays könnt ihr euch aktuell zum Angebotspreis von nur 49,97 Euro statt 72,99 Euro kaufen.

Die DC Universe 10th Anniversary Collection Zum Deal Viele DC-Zeichentrickfilme in einer Box

Alle Filme in der DC Universe 10th Anniversary Collection

In der Box sind DC-Zeichentrickfilme enthalten, die bisher auf Deutsch veröffentlicht wurden. Zu den 19 Streifen gehören:

Batman: Gotham Knight

Batman und Harley Quinn

Batman: Under the Red Hood

Batman: The Dark Knight Returns, Teil 1

Batman: The Dark Knight Returns, Teil 2

Batman: Assault on Arkham

Batman: Bad Blood

Batman: Killing Joke

Batman vs. Robin

Batman: Year One

Son of Batman

Justice League vs Teen Titans

Justice League: Dark

Justice League: Götter & Monster

Teen Titans: Der Judas-Auftrag

Wonder Woman - Jubiläumsedition

Superman/Batman: Apocalypse

All-Star Superman

Green Lantern: Emerald Knights

Das DC-Universum im Kino

Neben den vielen Zeichentrickfilmen steht auch schon die Planung für die nächsten Kinofilme aus dem Superhelden-Universum. Zu den kommenden DC-Blockbustern zählen Wonder Woman 1984 (dt. Start: 23. Dezember 2020), The Suicide Squad (dt. Start: 5. August 2021), The Batman (dt. Start: 3. März 2022) , The Flash (dt. Start: 3. November 2022) , Shazam 2 (dt. Start: 1. Juni 2023) und Aquaman 2, für den noch kein Startdatum bekannt ist.

Schaut den ersten Trailer zum kommenden Batman-Film mit Robert Pattinson!

The Batman - Trailer (Deutsch) HD

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.