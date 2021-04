DC-Sensation perfekt: Zack Snyder dreht Justice League 2 und 3 - und das ist nur der Anfang

Die Fans haben es geschafft. Nach dem Snyder-Cut dreht Zack Snyder Justice League 2 und 3. Das DC Extended Universe wird gerettet. Lest hier alles über die düsteren Pläne.

Wir leben in einer Gesellschaft, in der Justice League 2 und 3 Realität werden. Nachdem Fans die Hoffnung fast aufgegeben hatten, steht jetzt fest: Zack Snyder führt Regie bei den epischen DC-Sequels.

Dabei soll das visionäre Genie mit dem abwechslungsreichen Stil so viel kreative Freiheit erhalten wie nie. Der Snyder-Cut ist nämlich nur der Anfang dieser neuen Phase des DC Extended Universe, welche von Insidern als "düster", "tiefgreifend" und "Füllmasse für unseren Streaming-Katalog" beschrieben wird.

Zack Snyder dreht Justice League 2 und 3: Was ist bekannt?

Eigentlich galt die von Zack Snyder entworfene Ausrichtung des DC Extended Universe als gescheitert. Doch die Aufrufzahlen der ersten 60 Sekunden des sogenannten Snyder-Cuts von Justice League lassen Warner Bros. umdenken.

"Wir haben das Interesse an 242 Minuten langen Superheldenfilmen, in denen stierköpfige Bodybuilder über Mutterboxen schwadronieren, deutlich unterschätzt", heißt es in einer Stellungnahme von WarnerMedia-Chef Jason Kilar.

Demnach gibt es grünes Licht für die Fortsetzung der Justice League-Reihe. Zack Snyder wurde für zwei weitere Filme verpflichtet. Der Haupt-Cast um Henry Cavill, Gal Gadot und Ben Affleck kehrt zurück.

Aquaman-Darsteller Jason Momoa fasste bei Instagram eloquent die Gedanken vieler Fans zusammen: "My man!"

Die Fakten zu Justice League 2 und 3 von DC

Doch was erwartet uns in den weiteren Blockbustern von DCs Superheld*innen-Truppe? Glücklicherweise gibt es Aussagen von ungenannten Quellen aus dem Umfeld von Warner:

Alle neuen Justice League-Filme feiern per Stream Premiere . Das Studio dazu: "Wir glauben an die kulturelle Bedeutung des Kinos, aber auch an die mit 'dringend' markierten Mails unserer Aktionäre" .

. Das Studio dazu: . Der Hauptbösewicht ist in Wirklichkeit nicht Darkseid, sondern ein "noch größerer, noch muskulöserer und noch glatzköpfigerer Schurke" . Kreiert wurde er nach dem" einprägsamen und charismatischen Vorbild von Doomsday, Ares und Steppenwolf" .

ist in Wirklichkeit nicht Darkseid, sondern ein . Kreiert wurde er nach dem" . Jedes Justice League-Sequel wird mindestens 250 Minuten lang. Eine größere Rolle spielen deshalb: melancholische isländische Balladen, Abspannszenen mit Held*innen, die nie wieder eine Rolle spielen werden, sowie Alfred Pennyworths Tipps zur perfekten Zubereitung einer Tasse Earl Grey.

Justice League 2 ist nur der Anfang: Das Snyder-Verse wird mit neuen Projekten gerettet

Die Justice League-Sequels sind allerdings nur der erste Schritt der DC-Offensive. Ganz nach der Devise #RestoreTheSnyderVerse wird Zack Snyders einmalig düstere Vision von Superman, Batman, Wonder Woman und Co. in zahlreichen neuen Projekten ausgebaut.

© Warner Bros. Hat das Zeug zur Teenie-Ikone: Steppenwolf

Wie geht's weiter im Snyder-Verse: Neue Serien und Filme sickern durch

Uns erwarten in Zukunft laut der Pressemitteilung :

Eine Coming-of-Age-Serie nach dem Vorbild von Euphoria über die emotionalen und genozidalen Eskapaden des 15-jährigen Steppenwolf auf dem Planeten Apokolips.



über die emotionalen und genozidalen Eskapaden des 15-jährigen Steppenwolf auf dem Planeten Apokolips. Endlich ein zweiter Solofilm für Henry Cavill: Man of Steel 2 wird sich im Gegensatz zu Batman v Superman einzig und allein auf den Mann aus Stahl konzentrieren. Auch wenn Batman darin vorkommen wird. Und Wonder Woman. Und der Flash auch.

Man of Steel 2 wird sich im Gegensatz zu Batman v Superman einzig und allein auf den Mann aus Stahl konzentrieren. Auch wenn Batman darin vorkommen wird. Und Wonder Woman. Und der Flash auch. Ein eigener Film über Jared Letos Joker (Arbeitstitel: Damaged). Leto spielt in dem Psychodrama nach dem Vorbild von Fight Club den vereinsamten Besitzer eines Tattoo-Salons, der sich in den 1990ern an einer Nu Metal-Karriere versucht, aber dafür verspottet wird. "Sowas hat noch nie jemand gewagt", zitiert ein Quelle den Regisseur Todd Phillips (Joker).

Doch dabei bleibt es nicht. Zack Snyder teaste auf dem von mindestens einer Person genutzten sozialen Netzwerk Vero weitere Fassungen des Snyder-Cuts.

So erscheint Zack Snyder's Justice League nach der Schwarz-Weiß-Version "Justice is Gray" auch in VHS-Qualität, als Stummfilm und in einer selten gesehenen Schnittfassung von 2017: dem sogenannten "Whedon-Cut".

"Wir schätzen die kreativen Stimmen von allen unseren Filmemacher*innen", erklärte Anne Sarnoff abschließend in der Pressemitteilung . "Alle außer die von Suicide Squad-Regisseur David Ayer".

Justice League 2 von Zack Snyder erscheint am 1. April 2023 auf einem Streaming-Dienst in deiner Nähe.