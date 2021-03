Grüner DC-Held im Justice League-Epilog: Martian Manhunter hätte den Snyder-Cut in 5 Minuten beenden können

In den letzten Szenen des Justice League-Epilogs wird nochmal ein neuer DC-Held präsentiert. Wir erklären euch die wichtigsten Hintergründe zum mächtigen Martian Manhunter.

Der rund 20-minütige Epilog von Zack Snyder's Justice League erschlägt DC-Fans fast mit neuen Infos im Minutentakt. Ganz schön beklemmend ist zum Beispiel die Albtraum-Szene, die ein finsteres Zukunftsbild zeichnet und auch den Joker aus Suicide Squad nochmal zurückbringt.

Eine der Szenen im Justice League-Epilog präsentiert auch einen neuen DC-Helden in voller Pracht. Der Martian Manhunter stattet Bruce Wayne einen kurzen Besuch ab und dankt ihm für die Teambildung der Justice League. Zusätzlich bietet er seine Hilfe für einen kommenden Krieg an.

Wir erklären euch die Hintergründe zur Figur aus den Comics und wie sich Martian Manhunter in Zack Snyders DC-Filmuniversum direkt vor unseren Augen versteckt hat.

Der Martian Manhunter ist fast so mächtig wie Superman

In den DC Comics ist Martian Manhunter ein Superheld vom Mars namens J'onn J'onnz, der durch experimentelle Teleportationstechnik versehentlich auf die Erde kommt. Hier arbeitet er als Mensch getarnt unter dem Namen John Jones als Privatdetektiv und bekämpft Verbrechen. Später wird er zu einem Gründungsmitglied der Justice League.

Schaut auch unsere Video-Review zu Zack Snyder's Justice League!

Der Snyder Cut von Justice League ist endlich da! Doch ist der HYPE berechtigt? | Review

Als DC-Superheld gehört Martian Manhunter zu einem der mächtigsten Wesen des Universums. Zu seinen Stärken zählen Verwandlungsfähigkeiten, mit denen er auch fliegen kann, Hitzeblick bzw. Laseraugen, regenerative Kräfte und telephatische Fähigkeiten wie Gedankenkontrolle. Außerdem spricht er verschiedene Sprachen und verfügt über exzellente Nahkampf- und Detektivfähigkeiten durch seine menschliche Tarnung.

Kurz gesagt: Martian Manhunter muss sich nicht mal vor Supermans Macht verstecken. Bei Diskussionen unter DC-Fans darüber, wer von beiden den Kampf gegeneinander gewinnen würde, gibt es keine eindeutige Antwort.

Zum Weiterlesen: Die beste Änderung in Justice League entfacht ein erschütterndes Feuerwerk der Emotionen

Das bringt uns natürlich ins Grübeln. Wieso taucht der DC-Held erst so spät in Zack Snyder's Justice League in voller Pracht auf? Wieso hat er sich bei der Bedrohung durch Steppenwolf nicht schon viel früher vor Supermans Wiederbelebung in den Kampf eingemischt?

© DC Martian Manhunter in den DC Comics

Wahrscheinlich, damit Zack Snyder's Justice League nicht schon nach fünf Minuten statt vier Stunden zu Ende gewesen wäre...

Martian Manhunter war teilweise getarnt im DCEU vor unseren Augen versteckt

In Man of Steel und Batman v Superman hat Zack Snyder die Enthüllung des grünen DC-Helden schon langsam vorbereitet. Hinter der Figur verbirgt sich General Calvin Swanwick verstecken, der von Harry Lennix gespielt wird.



© Warner General Swanwick in Man of Steel

Im Snyder-Cut von Justice League hat Martian Manhunter auch vor dem Epilog schon einen kleinen Auftritt. In einer berührenden Szene des Films wird die trauernde Lois Lane von Clarks Mutter Martha besucht.

Nach dem emotionalen Gespräch stellt sich heraus, dass Martha in Wirklichkeit der getarnte Martian Manhunter war. Seine aufbauenden Worte sollten Lois später dazu motivieren, den von den Toten auferstandenen, kurzfristig böse gewordenen Superman zu besänftigen.

*Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.