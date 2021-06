Deadpool 3 lässt auf sich warten: Ryan Reynolds hat dafür bald ein wildes Action-Highlight für euch

Auf den nächsten Deadpool-Film müssen wir noch länger warten. Dafür erscheint bald die abgedrehte Actionkomödie Free Guy mit Ryan Reynolds, zu der ihr einen neuen Trailer schauen könnt.

Bis ein neuer Deadpool-Film erscheint, müssen wir uns wohl noch eine ganze Weile gedulden. Bisher ist noch nicht mal bekannt, wann es mit dem Dreh zur nächsten Fortsetzung losgehen soll. Ryan Reynolds-Fans müssen aber nicht mehr lange auf unterhaltsamen Filmnachschub warten.

Neben dem Sequel Killer's Bodyguard 2 mit dem Star und Samuel L. Jackson startet im August auch die abgefahrene Actionkomödie Free Guy. Zu dem Blockbuster ist jetzt ein neuer Trailer erschienen, der nochmal auf den schrägen Mix aus Matrix und The Lego Movie einstimmt.

Für Free Guy wird Ryan Reynolds zur realen Videospielfigur

In der Handlung des Films von Shawn Levy spielt Reynolds einen Bankangestellten, der eines Tages feststellt, dass er ein Charakter in einem Videospiel ist. Wie das aussieht, könnt ihr euch im neuen Trailer zu Free Guy anschauen:

Free Guy - Trailer 3 (English) HD

So derb und politisch unkorrekt wie Deadpool wird Free Guy offensichtlich nicht. Die Actionkomödie in Gestalt eines (harmlosen) Open-World-Spiels à la Grand Theft Auto sieht trotzdem nach unterhaltsamer Blockbuster-Unterhaltung aus, die perfekt in den kommenden Kino-Sommer passt.

Neben Ryan Reynolds zählen unter anderem Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Camille Kostek und Thor 4-Regisseur Taika Waititi zum Cast von Free Guy. Bei uns startet der Film am 12. August 2021 im Kino. Eine Woche später könnt ihr Ryan Reynolds dann direkt wieder in Killer's Bodyguard 2 im Kino sehen.



