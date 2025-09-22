Demon Slayer im Stream: Wann kommt Kimetsu no Yaiba Infinity Castle zu Netflix, Amazon oder Crunchyroll?

Aktuell ist der Fantasy-Anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle im Kino zu sehen. Aber wann darf man den Film im Stream erwarten?

Anime-Nerds haben sicherlich auf dem Schirm, dass Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle seit dem 18. September 2025 in hiesigen Lichtspielhäusern zu sehen ist. Diese Gelegenheit sollte man auch nach Möglichkeit wahrnehmen, denn bis zum Streaming-Start wird es noch eine Weile dauern.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - nicht vor 2026 im Stream

Crunchyroll-Vizepräsident Mitchel Berger sprach jüngst mit Popverse  und hatte erstmal schlechte Nachrichten für ungeduldige Anime-Streamer, die Fans von Demon Slayer sind. Der neuste Film zur Serie kommt demnach nicht mehr in diesem Jahr zu Crunchyroll. So hat Infinity Castle immerhin die Chance, noch mehr Kino-Rekorde zu brechen.

Ohne Vorkenntnisse sollte man nicht unbedingt in Demon Slayer: Infinity Castle gehen. Die Story des Films knüpft nämlich an das Ende der 4. Staffel der Anime-Serie an. In dieser konnte der finstere Dämonenkönig Muzan Kibutsuji (Toshihiko Seki) unseren Helden Tanjiro Kamado (Natsuki Hanae) in seine unendliche Dämonenburg-Dimension entführen. Wie er daraus entkommen kann, darum geht es im animierten Fantasy-Abenteuer.

Regie führte erneut Haruo Sotozaki unter dem Dach des Anime-Studios Ufotable. Als Vorlage dienen die Mangas von Koyoharu Gotouge, die 2020 nach 23 Bändern abgeschlossen wurden.

So viel Demon Slayer-Titel kann man aktuell streamen

Solange ihr auf den aktuellen Demon Slayer-Film wartet, könnt ihr jenseits des Kinos weitere Titel des Anime-Franchise im Heimkino auf den Bildschirm holen. Für die Serie wendet man sich an Netflix oder Crunchyroll – die 4. Season streamt auch bei Joyn.

Den ersten Film, Demon Slayer - The Movie: Mugen Train, gibt es derzeit leider nicht im Stream. Für ihn müsst ihr euch die DVD oder Blu-ray von Peppermint anime besorgen. Dabei handelte es sich um den bisher erfolgreichsten Anime-Film, der 2020 (auch dank der Pandemie) sogar Filme wie Chihiros Reise ins Zauberland und Your Name. in die Tasche stecken konnte.

