Den Echo Show 5 gibt es unfassbar günstig mit dem 2 zu 1 Angebot bei Amazon – die perfekte Ergänzung für das Smart Home

Den Echo Show 5 gibt es aktuell bei Amazon mit einem verfrühten Black Friday Deal. Wer zwei Smart-Displays kauft, muss nur einen bezahlen. Wir klären auf, was sich im Hinblick auf die Vorgänger geändert hat und für wen sich der Echo Show 5 eignet.

Amazon lässt es schon vor dem Black Friday so richtig krachen. Denn der Echo Show 5 hat einen UVP von 110 Euro. Darauf gibt Amazon schonmal elf Prozent Rabatt, doch wer zwei kauft, zahlt insgesamt nur 98 Euro. Der Smart-Speaker mit Display kann so einiges, dient in erster Linie aber zur Steuerung von Smart Homes und zur Ergänzung der Alexa.

Echo Show 5 im 2 für 1-Deal bei Amazon Deal Zum Deal

Um das Angebot zu erhalten, fügt einfach zwei Smart Dispplays eurem Warenkorb hinzu und gebt den Code ECHOSHOW5 ein.

Was kann der Echo Show 5 von Amazon

Mit dem Echo Show 5 könnt ihr Sicherheitskameras, Video-Türklingeln, Lampen, Thermostate und Co. verbinden. Was man zuvor auch über die Alexa steuern konnte, funktioniert mit dem Display noch einfacher. Beispielsweise um bei Streaminganbietern durch die Mediathek zu scrollen oder um die Helligkeit der Lampen einzustellen. Denn gebt ihr einen Sprachbefehl, reagiert auch das Display, so habt ihr auch immer eine visuelle Antwort auf die Befehle.

Amazon Der Smart Display kann vielfältig eingesetzt werden.

Netflix, Prime und Co. können ebenfalls über das 5,5-Zoll-Display gestreamt werden. Die Auflösung von 960 x 480 Bildpunkten ist nicht die höchste, wer aber vor allem nebenbei gerne etwas laufen lässt, für den sollte die Qualität ausreichen. Über die integrierte zwei-Megapixel-Kamera sind sogar Video-Telefonate möglich oder sie kann zur Haustierüberwachung genutzt werden.



Die Echo Show 5 dient auch als digitaler Bilderrahmen, denn eure Lieblingsfotos können in einer Diashow als Bildschirmschoner angezeigt werden. Prime-Mitglieder erhalten einen unlimitierten Cloud-Speicherplatz für ihre Fotos.

Echo Show 5: Besserer Klang, schnellere Bedienung

Den Echo Show 5 gibt es mittlerweile in der dritten Generation. Mit Hinblick auf frühere Modelle hat sich vor allem der Klang verbessert, was optimal ist, wenn ihr den Smart Display oft für Hörbücher, Podcasts und Musik nutzen wollt. Auch bei der Bedienung gibt es Fortschritte. Das Display kann entweder über die verbesserte Touchscreen-Eingabe gesteuert werden oder über die Alexa-Sprachfunktion, welche auch bei hoher Umgebungslautstärke zuverlässig funktioniert.

Wer sich beobachtet fühlen sollte, kann die Linse mit der integrierten Kameraabdeckung verbergen. Auch das Mikrofon kann ganz einfach deaktiviert werden. Wer sein Smart Home steuern möchte und den Sprachbefehl visuell unterstützt haben will, um noch schneller Einstellungen vorzunehmen, der sollte sich das 2-für-1-Angebot von Amazon nicht zu lange überlegen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.