"Den finde ich hot": Bill Kaulitz steht auf diesen Gefragt – Gejagt-Jäger

Bill Kaulitz geht mittlerweile offen mit seinem Privat – und besonders Liebesleben um. So verrät der Musiker jetzt, welcher Promi sein neuer Crush ist. Und der hat ganz schön was im Köpfchen.

Der Bruder von Tom Kaulitz ließ auf Netflix in der Doku Kaulitz & Kaulitz gerade erst neue Details zu seinem Anbandeln mit Ex-Köln 50667-Darsteller Marc Eggers durchsickern. Die Liebelei hatte aber zu Bills Bedauern seitens des Mallorca-Sängers scheinbar keine Zukunft. Doch für den Schwager von Heidi Klum ist das kein Grund Trübsal zu blasen, denn Bill zeigte sich erst vor wenigen Tagen auf dem CSD in Köln innig mit Bergdoktor-Star Timmi Trinks. Jetzt hat aber ein neuer Mann die Aufmerksamkeit des Tokio Hotel-Frontmanns geweckt.

Bill Kaulitz hat ein Auge auf den Besserwisser geworfen

Die Kaulitz-Brüder haben nicht nur ihre eigene Netflix-Dokumentation, sondern auch einen eignen Podcast. In Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood überraschte Bill nun mit einem Geständnis. Er scheint riesiger Fan der ARD-Quiz-Show Gefragt – Gejagt zu sein. Doch Bills Interesse haben nicht etwa die kniffligen Quizfragen geweckt. „Soll ich dir was sagen, der eine ist ganz süß, der eine Jäger, der da immer rauskommt. Den finde ich hot“, verrät er seinem Bruder Tom. Es ist die Rede von keinem Geringeren als Gefragt – Gejagt-Legende Sebastian Klussmann.

Was macht Sebastian Klussmann so attraktiv?

Bill ist vor allem von Klussmanns Fachwissen angetan. Seit über zehn Jahren ist er schon in der ARD-Sendung zu sehen und konnte so schon einiges an Wissen ansammeln. „Der weiß Sachen, da frage ich mich: Was macht der? Der kann den ganzen Tag ja nur dazulernen“, schwärmt der Kaulitz-Zwilling. Das lässt sich Bruder Tom nicht zweimal sagen und versucht sofort Wingman zu spielen. Sebastian Klussmann solle doch einfach mal bei Tom in die DMs sliden.

ARD/Uwe Ernst Sebastian Klussmann kann nicht nur ebi Gefragt - Gejagt mit seinem Wissen punkten

Doch der ehemalige The Voice of Germany-Coach muss die Fans leider enttäuschen: Von Bill wird es keinen Gastauftritt beim Promi-Special der Show geben. Er schaltet die Sendung zwar regelmäßig ein, aber viele Fragen könne er nicht beantworten.



So kannst du Gefragt – Gejagt schauen

Wer sich selbst ein Bild von Sebastian Klussmanns enormen Fachwissen machen will, sieht den Besserwissenbeim ARD oder kostenlos in der Mediathek.