Den Serienkiller aus The Rookie Staffel 6 gab es wirklich: So grausam sind die Hintergründe zum Pentagram Killer

In der 6. Staffel von The Rookie treibt der Pentagram Killer sein Unwesen. Dieser wurde von wahren Begebenheiten aus den 1980er Jahren inspiriert.

In der 6. Staffel von The Rookie bekommt es das LAPD rund um Nathan Fillions John Nolan wieder mit jeder Menge Verbrecher:innen zu tun. Darunter befindet sich auch ein Serienmörder, der als sogenannter Pentagram Killer sein Unwesen treibt und seine Opfer stets mit einem solchen Pentagramm versieht.

Für den packenden Kriminalfall, der sich unter anderem in Folge 4 mit dem Titel Training Day entfaltet, ließ sich die Serie womöglich von einem echten Serienkiller inspirieren, der die US-amerikanische Westküste in den 1980er Jahren mit schrecklichen Morden heimsuchte.

Serienmörder der 1980er Jahre diente Pentagram Killer aus The Rookie zum Vorbild

In der Episode Training Day findet Detective Nyla Harper (Mekia Cox) die eindeutige Signatur des Pentagram Killers auf einer Leiche und stellt die Verbindung zu mehreren Mordfällen her, die sich bereits vor Jahren in Los Angeles unter ähnlichen Umständen zutrugen und nie vollständig aufgelöst werden konnten. Wie Soaps berichtet, lassen sich hier Verbindungen zu dem echten Serienmörder und Sexualstraftäter Richard Ramirez herstellen, der zwischen 1984 und 1985 in Los Angeles und San Francisco aktiv war.

Ramirez war unter dem Namen "The Night Stalker" bekannt und wurde 1989 für 43 Straftaten zum Tode verurteilt, darunter mindestens 13 Morde. Der Mann hinterließ auf seinen Opfern und am Tatort ebenso wie der Pentagram Killer in The Rookie häufig das Pentagramm-Symbol. Bereits im Alter von 14 Jahren soll sich Ramirez für Satanismus und Okkultismus interessiert haben. Bei seiner Gerichtsverhandlung erschien er ebenfalls mit einem aufgezeichneten Pentagramm auf seiner Hand.

Dass sich The Rookie immer wieder von wahren Kriminalfällen inspirieren lässt, ist nicht verwunderlich, denn auch die Grundgeschichte der Serie hat wahre Hintergründe. So diente LAPD-Polizist William "Bill" Norcross für Hauptfigur John Nolan als Vorbild. Norcross verließ 2015 im Alter von 44 Jahren sein Familienunternehmen, um ohne Vorerfahrungen beim LAPD anzufangen.

Wann läuft The Rookie Staffel 6?

Die 6. Staffel von The Rookie wird in den USA seit Februar im Wochentakt auf ABC ausgestrahlt. Die neuen Folgen erreichen uns im englischen Original immer Mittwochs auf dem Streamingdienst. Am 1. Mai 2024 startet die neue Staffel zudem auch in der deutschen Synchronfassung auf WOW.

