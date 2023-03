Der 10. und letzte Film von Quentin Tarantino steht fest: The Movie Critic soll sich um eine kontroverse Legende drehen, die Tarantino verehrt

Es gibt erste Details zum neuen Film von Quentin Tarantino, vier Jahre nach Once Upon a Time in Hollywood. Diesmal soll sich der Pulp Fiction-Regisseur einer Film-Legende widmen.

Was für einen Film dreht Kult-Regisseur Quentin Tarantino als Nächstes? Das fragen sich Fans spätestens seit dem Kinostart von Once Upon a Time in Hollwood. Vier Jahre später wurden erste Hinweise auf sein neues Projekt veröffentlicht. Es gibt einen Arbeitstitel, eine Ära, in der der Film spielt und sogar eine mögliche reale Legende, die im Mittelpunkt stehen könnte.

Das ist über den neuen Film von Quentin Tarantino bekannt

Der neue Film von Quentin Tarantino trägt den Arbeitstitel The Movie Critic. Das geht aus einer Exklusiv-Meldung des Branchenblatts The Hollywood-Reporter zurück, die von Deadline bestätigt wurde. Tarantino hat demnach das Drehbuch fertiggestellt.

Was wir über die Handlung von The Movie Ciritic wissen

Die Story soll in den späten 1970ern in Los Angeles spielen, also etwa eine Dekade nach Once Upon a Time in Hollywood.

Im Mittelpunkt von The Movie Ciritic soll eine weibliche Hauptfigur stehen.

Nun folgen Spekulationen aus dem THR-Bericht:

Ausgehend vom Arbeitstitel und dem Setting könnte sich der Film um die legendäre und umstrittene Kritikerin Pauline Kael drehen.

Kael, damals eine der bekanntesten Kritikerinnen in den USA, nahm 1979 ein Angebot von Warren Beatty an, beim Studio Paramount zu arbeiten. Nach wenigen Monaten beendete sie jedoch die Zusammenarbeit.

Laut eigenen Aussagen verehrt Tarantino die 2001 verstorbene Filmkritikerin.

Wann kommt The Movie Critic ins Kino?

Noch gibt es keinen Kinostart für den 10. Film von Quentin Tarantino. Laut des THR-Berichts wird der Pulp Fiction-Regisseur sein Drehbuch in den nächsten Tagen potenziellen Käufern vorstellen, dass heißt Vertretern der großen Hollywood-Studios. Geht es nach ihm, beginnt der Dreh im Herbst.

Es scheint so gut wie sicher, dass The Movie Critic ins Kino kommt. Tarantino strebt nämlich einen ähnlichen Deal an, wie er ihn bei Once Upon a Time in Hollywood hatte und dazu gehört eine garantierte Kino-Auswertung.

Sollte er sich schnell mit einem Interessenten einigen, wäre ein Kinostart Ende 2024 oder Mitte 2025 denkbar, zumindest wenn wir von seinem letzten Film ausgehen. 2017 wurde bekannt gegeben, dass Once Upon a Time in Hollywood sein 9. Film werden soll und zwei Jahre später kam er ins Kino.

Wird The Movie Critic wirklich Tarantinos letzter Film?

Ob The Movie Critic wirklich Tarantinos letzter Film wird, weiß natürlich nur er selbst. In der Vergangenheit äußerte er jedoch den Wunsch, seine Regie-Karriere nach seinem 10. Film oder seinem 60. Geburtstag zu beenden. The Movie Critic wäre sein 10. Film und Ende März feiert er seinen 60. Geburtstag.